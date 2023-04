News im April, die uns bewegen: Diese Pommes werden aktuell zurückgerufen +++ Angela Merkel wird auf Schloss Bellevue geehrt +++ Neuer Rekord bei Atemwegserkrankungen

24. April 2023

Vorsicht bei diesen Pommes

Wegen möglicher Reste von Druckerfarbe ruft die nordrhein-westfälische Firma Prima Menü Vertriebs GmbH & Co. KG zwei Sorten Pommes zurück. Das Unternehmen könne nicht ausschließen, dass einzelne Schalen kleine Reste von blauer Druckfarbe enthielten. Diese sollten nicht verzehrt werden, teilte die Firma am vergangenen Donnerstag mit.

Von dem Rückruf betroffen sind nach Angaben des Herstellers die Produkte „Mike Mitchell´s Tex Mex Pommes“ (L23087, Mindesthaltbarkeitsdatum März 2024) und „Mike Mitchell´s Chili Cheese Pommes“ (L23088, Mindesthaltbarkeitsdatum März 2024). Käufer:innen werden darum gebeten, die Produkte im Geschäft zurückzugeben.

Es handele sich hierbei um eine reine Vorsichtsmaßnahme, so das Unternehmen. Die Prima Menü Vertriebs GmbH & Co. KG bedauert die Unannehmlichkeiten und entschuldigt sich bei betroffenen Verbraucher:innen.

18. April 2023

Angela Merkel erhält Verdienstorden

Für Altkanzlerin Angela Merkel gab es am vergangenen Montagabend das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung. Das sei der höchste deutsche Orden für persönliche Leistungen,wie die Tagesschau berichtet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergab der ehemaligen Bundeskanzlerin den Orden auf Schloss Bellevue. "Zu ehren, werte Frau Bundeskanzlerin, für Ihre außergewöhnlich lange Amtszeit und für Ihren außergewöhnlichen politischen Lebensweg, auf dem Sie die Erfahrung der Diktatur so überzeugend einsetzten für die Stärkung der Demokratie", so Steinmeier.

Als erste Kanzlerin sei sie außerdem Vorreiterin für nachkommende Generationen, so Steinmeier. Sie habe das Amt "als Frau und als Ostdeutsche neu geprägt", betonte der Bundespräsident. Obwohl viele auch Verdienste der ehemaligen Bundeskanzlerin anerkennen, äußerten bereits mehrere Politiker:innen Kritik, teils auch aus Reihen der CDU. Die Linken kritisierten unter anderem, dass Merkel die Energiewende verschleppt habe und auch Kinderarmut und soziale Ungleichheit zugenommen hätten. Frank-Walter Steinmeier hingegen betonte vor allem die Regierungsführung in Zeiten der Pandemie sowie die Handhabung anderer Krisensituationen positiv. Nicht viele Länder hätten die Zeit "so gut überstanden wie die Bundesrepublik", erklärte er. Vor Merkel, die 16 Jahre das Amt der Bundeskanzlerin innehatte, erhielten dieses Verdienstkreuz bislang nur die ehemaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer (1954) und Helmut Kohl (1998).

14. April 2023

Rekordzahlen bei Krankmeldungen wegen Atemwegsinfekten

Die Zahl der Menschen, die aufgrund von Atemwegsinfekten im ersten Quartal diesen Jahres krankgeschriebenen wurden, war so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung des zur Krankenkasse Barmer gehörenden Instituts für Gesundheitssystemforschung, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) schreibt.

So waren in den ersten drei Monaten des aktuellen Jahres pro Woche im Schnitt 368 je 10.000 Barmer-Versicherte wegen Atemwegserkrankungen wie Corona, Grippe oder anderen Infekten nicht arbeitsfähig. Im Vergleich zum Jahrebeginn 2021 hat sich dieser Wert vervierfacht. Von 10.000 Versicherten meldeten sich damals durchschnittlich 98 Personen mit solcherlei Infekten krank.

Selbst im Vergleich zum Jahr 2018, als eine ungewöhnlich starke Grippewelle grassierte, liegen die Zahlen in diesem Jahr höher. Damals betrug die Rate 300 je 10.000 Versicherte pro Woche. Die derzeit hohen Infektionszahlen werden allgemein auf Nachholeffekte infolge der Corona-Pandemie zurückgeführt, während der unser Immunsystem nicht trainiert wurde.

