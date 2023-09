Ein Produkt einer bekannten Marke wird wegen eventueller bakterieller Kontamination zurückgerufen. Um welche Ware es sich handelt und wo du sie zurückgeben kannst, wenn du betroffen bist, liest du hier.

Toilettenpapier ist bei uns täglich im Gebrauch. Laut der Online-Plattform Statista werden in Deutschland jährlich stolze 15 Kilogramm Toilettenpapier pro Kopf verbraucht. Umso wichtiger ist es also, dass es schonend zu unserer Haut und vor allem hygienisch ist. Zu den beliebtesten Marken zählen laut der Statistik-Plattform vor allem die Eigenmarken der Discounter, beispielsweise von Aldi oder Lidl. Diese sind zum Glück nicht betroffen. Bei einer bekannten Marke ist das nun aber möglicherweise der Fall.

Großer Hersteller ruft Produkt zurück

Der Hygienepapierhersteller Essity Deutschland GmbH ruft zwei Artikel seiner beliebten Marke "Tempo" zurück. Es handelt sich um das Produkt "Tempo, feuchtes Toilettenpapier sanft&frisch (2x42St)". Betroffen sind laut des Verbraucherportals "produktwarnung.eu" die Chargen 36686 und 36682.

Vorsorglich wurden nun alle Bestände aus dem Handel genommen, um ein Risiko für Verbraucher:innen auszuschließen. Kund:innen können laut einer Pressemitteilung, die dem Verbraucherportal vorliegt, den Artikel zurückgeben und "erhalten selbstverständlich Ersatz". So heißt es in der Mitteilung des Herstellers Essity Deutschland GmbH. Nach Angaben der Seite "produktwarnung.eu" seien die Artikel lediglich bei dem Drogeriemarkt dm verkauft worden.

Gesundheitliche Folgen sind unklar

Zu den Auswirkungen der eventuell in dem Produkt enthaltenen Bakterien werden keine Angaben gemacht. Auch ist unklar, welche Bakterien in das Produkt gelangt sein könnten. Solltest du den Artikel benutzt haben und dich nun unwohl oder kränklich fühlen, ist es vermutlich ratsam, vorsichtshalber eine:n Ärzt:in aufzusuchen und die Symptome abklären zu lassen. Solltest du dieses Produkt gekauft, aber noch nicht benutzt haben, kannst du es entweder entsorgen oder in einer Filiale in deiner Nähe abgeben.

