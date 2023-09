Dass Camembert in Deutschland im Einkaufswagen landet, ist keine Seltenheit. Dieses Produkt ruft der Hersteller nun aber wegen Listeriengefahr zurück.

Bei dem zurückgerufenen Camembert der Marke Isigny Calvados sind Listeria-Monocytogenes-Bakterien gefunden worden. Die französische Käserei Isigny Sainte Mère ruft den Artikel daher zurück. Laut dem Portal "lebensmittelwarnung.de" ist der Käse deutschlandweit verkauft worden – 15 Bundesländer mit Ausnahme von Thüringen werden genannt. Die Marke wird unter anderem bei REWE verkauft. Wann genau das Produkt im Sortiment zu bekommen war, teilen die Verbraucherportale nicht mit. Ebenfalls wird nicht mitgeteilt, ob Verbaucher:innen den Käse gegen Kaufpreis zurückgeben können. Normalerweise ist das bei Rückrufen auch ohne Kassenbon möglich. Sicher ist: Kund:innen sollten den Käse aufgrund der Infektionsgefahr mit Listerien nicht verzehren.

Dieser Camembert sollte nicht gegessen werden

Es handelt sich bei dem betroffenen Produkt um:

Artikel: Camembert Isigny Calvados

Verpackungsart: SB 250g

Charge-Nummer: C1912

Mindesthaltbarkeitsdatum: 11.09.2023

Identitätskennzeichen: FR 14.342.001 CE

Was Verbraucher:innen wissen sollten

Das Bakterium Listeria Monocytogenes kann laut RKI in Temperaturen von –0,4 °C bis +45 °C wachsen. Eine Vermehrung der Bakterien ist daher auch im Kühlschrank möglich. Die Inkubationszeit bei einer Infektion liegt in der Regel bei wenigen Stunden bis zu sechs Tagen – sie kann aber stark variieren. Bei schwangerschaftsassoziierten Fällen ist eine Inkubationszeit von 17 bis 67 Tagen möglich.

Eine Infektion könne grippeähnliche Symptome wie Fieber und Muskelschmerzen oder Erbrechen und Durchfall hervorrufen, so das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Bei gesunden Erwachsenen verlaufe die Infektion meist unauffällig oder nehme einen harmlosen Verlauf. Ein besonderes Risiko stellt eine Listeriose hingegen für Schwangere, immunschwache Personen oder ältere Menschen dar. Bei Schwangeren verläuft die Infektion in der Regel unter einem relativ unauffälligen grippeähnlichen Bild oder zum Teil sogar symptomfrei. Es bestehe die Möglichkeit eines Überganges der Infektion auf das ungeborene Kind, so das RKI. Menschen in Risikogruppen, die den Camembert verzehrt haben, sollten am besten eine:n Ärzt:in aufsuchen. Wer den Käse noch im Kühlschrank hat, sollte diesen entsorgen.

Verwendete Quellen: produktwarnung.eu, lebensmittelwarnung.de, rki.de, lkl.bayern.de