von Andrea Benda Sally Hawkins ist eine der höflichsten, fröhlichsten, begabtesten Schauspielerin unter den internationalen Groß-Stars. Aber auch eine der diskretesten. Sie zu verstehen bedeutet, ihre Rollen zu lesen.

Die Londonerin, Jahrgang 1976, wollte schon als Kind Komödiantin werden. Sie studierte Schauspiel, ging 1998 ans Theater, gab 2002 ihr Filmdebüt. Mit "Happy-Go-Lucky" wurde sie 2008 international bekannt. Sie hat einen Golden Globe und zwei Oscarnominierungen. © Vianney Le Caer/Invision/AP | Vianney Le Caer / Picture Alliance

Kann man sich im Rampenlicht verstecken? Eine internationale Leinwandkarriere machen, in preisgekrönten Filmen mitspielen, für alle möglichen Goldstatuen nominiert werden und es trotzdem hinkriegen, als Person in der Öffentlichkeit quasi nicht aufzutauchen? Nun, die Schauspielerin Sally Hawkins bringt dieses Kunststück seit mehr als 20 Jahren fertig.

Ihr Kollege James Corden nannte die 47-jährige Londonerin einmal einen "widerwilligen Star". Das trifft es gut, denn nichts scheint Sally Hawkins unangenehmer zu sein, als sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn Menschen ihre Kunst loben, wehrt sie das Kompliment verschämt lachend ab, zieht den Kopf ein und versteckt sich hinter Händen oder Haarsträhnen. Ähnlich überfordert es sie, auf der Straße erkannt zu werden. Dem "Guardian" gestand sie: "Ich wünschte, ich hätte ein Gesicht, das mein eigenes ist. Nur für mich. Ich bin schüchtern. Es ist mir peinlich." Dass solche Sätze keine Koketterie sind, merkt man in den seltenen Interviews, die sie absolviert – denn von "Interviews geben" kann man bei ihr fast nicht sprechen. Wenn Sally Hawkins PR-Termine für einen Film machen muss, wirkt sie oft wie eine Schülerin, die beim Tagträumen erwischt wurde und nun kalte Schweißausbrüche hat, weil sie an die Tafel soll.

Schüchtern, aber schauspielerisch extrovertiert – das ist die spezielle Sally-Hawkins-Mischung. © Dave Benett / Getty Images

Möglicherweise war es ihr deshalb auch nicht ganz unrecht, aus – absolut berechtigter – Solidarität mit dem Streik der US-amerikanischen Schauspielergewerkschaft, bei der sie Mitglied ist, alle Pressetermine für ihren neuen Film "The Lost King" absagen zu können – auch das Gespräch, das wir mit ihr führen wollten. Das ist schade, eröffnet allerdings die Gelegenheit, endlich einmal Sally Hawkins’ Herzenswunsch zu erfüllen: dass ausschließlich ihre Arbeit für sie sprechen soll.

Sally Hawkins: So verleiht sie ihren Rollen Wahrhaftigkeit

So introvertiert sie privat auch sein mag, so extrovertiert ist sie in ihrem Beruf. Sobald es darum geht, sich in eine Figur einzufühlen und deren Geschichte zum Leben zu erwecken, kennt Hawkins keine Grenzen und macht ihr Inneres weit auf. Darin scheint es einen tiefen See aus Erfahrungen und Gefühlen zu geben, die selbst ihren fantastischsten Rollen Wahrhaftigkeit verleihen. Hugh Bonneville, der in den "Paddington"-Filmen ihren Ehemann spielt, glaubt zum Beispiel, dass sie der Grund sei, warum der computeranimierte Bär auf der Leinwand so echt wirkt: "Sie glaubt an den Bären, also glauben wir auch an den Bären." Auch die zarte Liebesgeschichte zwischen Hawkins’ Figur und dem als Monster verschrienen Meeresgeschöpf in "Shape of Water – Das Flüstern des Wassers" rührte nicht von ungefähr Millionen Kinozuschauer und Zuschauerinnen zu Tränen (obwohl das Seeungetüm mit seinen Kiemen und Fischaugen nach menschlichen Maßstäben eher unattraktiv daherkommt).

Sally Hawkins in: "Shape of Water" 2018 mit Michael Shannon. © Cinema Publishers Collection / imago images

Vielleicht hält Sally Hawkins ihr Innenleben so sorgfältig verborgen, damit sie weiter daraus schöpfen kann. Ihr privater Schatzsee soll nicht vertrocknen, nur weil Boulevardblätter dringend erfahren wollen, wen sie so datet. Oder ob überhaupt.

Hin also zu ihren Filmen: 2008 war das Jahr, in dem Sally Hawkins auf die von ihr so ungeliebten roten Teppiche katapultiert wurde, als Mike Leigh, der sie zuvor schon in kleineren Parts besetzt hatte, ihr ihre erste Kino-Hauptrolle gab: In "Happy-Go-Lucky" spielt sie die Grundschullehrerin Poppy, die eine unverwüstliche Optimistin ist und jedem noch so grimmigen Zeitgenossen mit einem Feuerwerk an guter Laune begegnet. Mit diesem lebensfrohen Part eroberte sie erst alle Herzen auf der Berlinale (und nahm den Bären für die beste Darstellerin mit), danach verliebte sich auch Hollywood in Poppy (und verlieh Sally vor Begeisterung gleich mal den Golden Globe).

Hinter ihren Rollen steckt meist noch mehr

Schon zu Beginn ihrer Dankesrede musste sie den Preis allerdings auf den Boden stellen, was die mit nominierte Emma Thompson zu dem nur halb lustig gemeinten Zuruf bewegte, ob sie okay sei. Ein Impuls, den Sally Hawkins häufiger bei anderen auslöst, wie sie selbst schon erzählt hat, weil sie so zerbrechlich wirkt und zudem nur 1,57 Meter groß ist. Manchmal sei sie erstaunt über den Beschützerinstinkt von Kolleginnen und Kollegen, die am Set zum Beispiel besorgt nach ihrem Befinden fragen, während sie sich eigentlich nur still konzentriere. Und im Fall des Golden Globe war nicht Überforderung, sondern ein noch nicht ganz ausgeheilter Schlüsselbeinbruch schuld, dass sie die schwere Statue nicht lang halten konnte.

Sally Hawkins in: "We want Sex", einer britischen Komödie von 2010. © dpa | Tobis / Picture Alliance

Sally Hawkins ist also keineswegs eine Frau, die ständig am Rande des Nervenzusammenbruchs steht. Sie hat einen verschmitzten Humor, eine schier unstillbare Begeisterung für ihre Arbeit und ist der freundlichste und höflichste Mensch der Welt – das erzählen alle, die mit ihr gedreht haben. Ihre Spezialität sind Frauenfiguren, die auf den ersten Blick ein eher unscheinbares Leben führen, fleißig, ihr Schicksal ruhig ertragend, ohne sich selbst zu bemitleiden. Die Reinigungskraft Elisa in "Shape of Water", die Näherin Rita, die in "We Want Sex" unter prekären Bedingungen Autositze näht, Ginger in "Blue Jasmine", die nicht damit hadert, viel weniger Geld zu haben als ihre luxusverwöhnte, dafür aber unglückliche Schwester.

Nach einer Theateraufführung von "Richard III." entwickelt Philippa (Sally Hawkins) in "The Lost King" eine Obsession mit dem toten König und geht auf die Suche nach dessen verschollenen sterblichen Überresten. Eine sehr sehenswerte, abenteuerliche Reise, die Philippas Leben und die englische Geschichte verändert. © Everett Collection / imago images

Und jetzt eben die berufstätige, geschiedene Mutter Philippa in "The Lost King" (seit 5. Oktober im Kino). Die wird bei der fälligen Beförderung in ihrer Agentur übergangen, weil sie die 40 überschritten hat (ebenso wie ihr ignoranter Chef, was sie sich nicht verkneifen kann, ihm an den Kopf zu werfen). Verkompliziert wird ihr Leben durch das chronische Erschöpfungssyndrom, an dem sie leidet. Auch das ist nicht neu in Sally Hawkins’ Werk – ihre Figuren kämpfen oft mit Krankheitsbürden: mit Stummheit zum Beispiel in "Shape of Water" oder mit schwerer rheumatischer Arthritis wie die Malerin Maud in "Maudie", die am Ende des Films kaum mehr einen Pinsel halten kann.

"The Lost King": Darum geht es in ihrem neuen Film

Man kann es sich nicht verkneifen, auch hier wieder einen Schwenk zur Privatperson Sally Hawkins zu machen, die selbst Lupus hat – eine Autoimmunkrankheit, die bei ihr in Schüben auftritt und ebenfalls mit Erschöpfung einhergeht, was es ihr manchmal erschwert, zu reisen oder einen anstrengenden Drehtag durchzustehen. Keine Überraschung: Sie redet nicht gern darüber. Weil sie findet, dass eine Krankheit nicht das Einzige ist, was einen Menschen ausmacht, sondern nur ein weiterer Aspekt seiner Persönlichkeit ist. Ihre Philippa in "The Lost King" sieht das ähnlich: Nachdem sie eine Theateraufführung von "Richard III." gesehen hat, der bei Shakespeare als buckliger Thronräuber und Kindsmörder dargestellt wird, kommen Philippa Zweifel an der englischen Königshistorie: "Ich glaube einfach nicht, dass jemand wegen einer Behinderung so böse sein kann, das erscheint mir nicht glaubwürdig." Fortan versucht sie, Beweise zu sammeln, dass Richard von den nachfolgenden Tudors bewusst in ein schäbiges Licht gerückt wurde, um deren Herrschaftsanspruch zu rechtfertigen. Und sie will seine sterblichen Überreste finden, weil sie nicht glaubt, dass seine Leiche wirklich in einen Fluss geworfen wurde.

Philippa Langley gibt es tatsächlich, dank ihr wurde der verschollene König 2012 unter einem Parkplatz in Leicester gefunden. Die Anerkennung dafür heimste allerdings die Universität ein, die die Grabung durchführte.

"Dass Philippa am Ende durch ein Gefühl herausfindet, wo Richard begraben ist, macht diese Geschichte für mich besonders bemerkenswert und außergewöhnlich", sagt Sally Hawkins. Und auch in anderer Hinsicht ist diese Story nach ihrem Geschmack, denn all ihre vermeintlich "normalen" Frauenfiguren sind nie so still und zurückhaltend, wie man vermuten würde. Immer stehen sie für sich und andere ein, wenn ihnen Unrecht widerfährt oder sie unterschätzt werden; sie finden und erheben ihre Stimmen und legen eine faszinierende Sturheit an den Tag. Vor allem umweht sie eine große Menschenliebe und ein Gespür dafür, dass niemand eben nur gut oder böse ist – oder eben nur schüchtern oder laut. In ihren Rollen schafft Sally Hawkins es, tiefer zu schauen, hinter Klischees und vorschnelle Einordnungen, und sie nimmt ihr Publikum dabei mit.

Sally Hawkins in: "Happy-Go-Lucky" von 2008. © dpa | Berlinale / Picture Alliance

Am Ende von "Happy-Go-Lucky" sagt Poppys Freundin Zoe auf deren Frage, welche schlechte Angewohnheit sie denn mal aufgeben sollte, mütterlich: "Du kannst damit aufhören, so nett zu sein. Ernsthaft, du kannst nicht die ganze Welt glücklich machen." Und Poppy antwortet: "Ich kann’s wenigstens versuchen, oder? Der Welt ein Lächeln zu schenken." Selten war sich Sally Hawkins wohl mit einer ihrer Filmfiguren einiger.

Dieser Text stammt aus der BRIGITTE. Holt sie euch als Abo - mit vielen Vorteilen. Hier könnt ihr sie direkt bestellen.