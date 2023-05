Schimmelpilzgefahr Diese beliebten Fruchtsäfte werden zurückgerufen

Bei wärmeren Temperaturen sind fruchtige Getränke eine beliebte Erfrischung. Diese Artikel eines großen Getränkeherstellers sollten aber nicht mehr konsumiert werden.

Nach einem Fruchtsaft fühlen wir uns direkt gesünder, eben so, als hätten wir etwas Gutes für unseren Körper getan. Normalerweise ist der Griff nach einem solchen Erfrischungsgetränk auch nicht unbedingt verkehrt, jedenfalls wenn die Anzahl an Vitaminen und Zucker einigermaßen ausgewogen sind. Bei den folgenden Getränken ist nun aber Vorsicht geboten.

In mehreren Sorten des Getränkeherstellers ECKES granini wurden Schimmelpilze gefunden. Das Unternehmen schreibt zwar in einer Pressemitteilung, dass der Verzehr nicht zwangsläufig gesundheitsschädlich sei. Es könne aber zu Verdauungsbeschwerden kommen, die meist nur kurz anhalten. Der Schimmel könne sich in Form von Flecken oder Verfärbungen auf oder im Fruchtsaftgetränk zeigen oder durch eine ungewöhnliche Konsistenz wie beispielsweise pelzige oder schleimige Ablagerungen. Bei optisch unauffälligen Getränken könne ein muffiger Geruch ein Anhaltspunkt sein. Konsumierenden wird empfohlen, verdächtige Produkte in der Verkaufsstelle abzugeben oder zu entsorgen.

Schimmelpilzgefahr: Diese Produkte können betroffen sein

Die folgenden Produkte wurden bundesweit vertrieben, aber bereits vorsorglich aus dem Sortiment genommen. Folgende Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) können verunreinigt sein, der Aufdruck findet sich auf dem Flaschenhals beziehungsweise -etikett.

FruchtTiger Apfel-Erdbeere 0,5 l, MHD 30.08. - 13.11.2023

FruchtTiger Orange-Maracuja 0,5 l, MHD 02.09. - 08.11.2023

FruchtTiger Multifrucht 0,5 l, MHD 28.08. - 10.11.2023

FruchtTiger Rote Früchte 0,5 l, mit MHD 03.09. - 13.11.2023

FruchtTiger Apfel-Erdbeere 0,25 l, MHD 21.10. - 24.10.2023

FruchtTiger Multifrucht 0,25 l, MHD 24.10. - 25.10.2023

Naturelle Apfel-Zitrone von hohes C, MHD 25.10. - 26.10.2023

Naturelle Apfel-Kirsch von hohes C, MHD 26.10. - 27.10.2023

Naturelle Weißer Tee Pfirsich von hohes C, MHD 26.10.2023

Weitere Produkte aus dem "hohes C"-Sortiment sind laut Hersteller nicht betroffen. Die Verunreinigungen der Artikel wurden festgestellt, nachdem es mehrere Reklamationen von Kund:innen gegeben hatte. Bei Rückfragen können sich Konsumierende auch an den Verbraucherservice des Unternehmens auf deren Webseite wenden.

Verwendete Quellen: eckes-granini.com, produktwarnung.eu