Winterwetter in den kommenden Tagen Sorgt das Schneetief über Deutschland für ein weißes Wochenende?

Glätte und Schnee haben auf den Straßen heute morgen in vielen Teilen Deutschlands zu Unfällen geführt. Wird es in den kommenden Tagen so winterlich bleiben? Das sagen die Prognosen.

Die einen werden von Glücksgefühlen durchströmt, wenn sie aus dem Fenster schauen, die anderen packt das kalte Grauen: Es schneit in Deutschland.

Glatteiswarnung noch bis zum Mittag

Der Winterdienst ist schon seit früh am Morgen im Einsatz, dennoch hat es vielerorts aufgrund von Glätte und Schnee Unfälle gegeben. Ein größeres Chaos blieb aber vorerst aus. Bis zum Mittag gilt in vielen Teilen Deutschlands noch eine amtliche Glatteiswarnung.

Wo schneit es in Deutschland?

Bereits zu Beginn der Woche hatte ein Schneetief im Westen und Osten Deutschlands für Schneefall gesorgt. Am Mittwoch und Donnerstag kann vor allem im Norden und in den Mittelgebirgen mit Schnee gerechnet werden, am Freitag dann auch weiter im Westen und Süden. Die Temperaturen liegen zwischen -2 bis +2 Grad C° und können in den Nächten auf teilweise bis zu -12 Grad C° absinken.

"Es bleibt flächendeckend winterlich und es liegt relativ verbreitet Schnee." Am Mittwoch gebe es regional immer wieder mal Schneefall. "Die großen Mengen kommen dann aber zum Wochenende". Dann werde es auch noch einmal kälter. Durch Dauerfrost in vielen Regionen sei dann auch Glätte weiterhin möglich, erklärte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes, wie ZDF berichtet.

Dauerschnee auch am Wochenende?

Bis mindestens zum Wochenende soll es winterlich bleiben. Doch auch rund um den ersten Advent können wir mit Schnee rechnen. So soll es in der Nacht zum 1. Dezember erneut schneien, während sich das Schneefallgebiet im Verlauf des Wochenendes über ganz Deutschland eindreht.

Die Temperaturen schwanken am Freitag und Samstag zwischen -4 und +2 Grad C°. Bis zum 3. Dezember pendeln sie sich zwischen -2 bis +2 Grad C° um den Gefrierpunkt ein.

Dauerschneefall und Glatteis gebietsweise möglich

Eine geschlossene Schneedecke kann sich aufgrund der Witterungsbedingungen nur oberhalb von etwa 200 bis 500 Metern ausbilden. Mancherorts kann unwetterartiger Dauerschneefall mit teils chaotischen Witterungsbedingungen nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der schwankenden Temperaturen rund um den Gefrierpunkt muss gebietsweise mit Glatteis gerechnet werden.

Quellen: DWD.de, zdf.de, wetterprognose-wettervorhersage.de