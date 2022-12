News im Dezember, die uns bewegen: Jetzt wird es richtig kalt +++ Das Ende der Sittenpolizei im Iran?

Was bewegt die Welt? Was bewegt die BRIGITTE-Redakteur:innen? In diesem Ticker fassen wir für euch die wichtigsten News im Dezember zusammen.

6. Dezember 2022

Wetter: Es wird winterlich in Deutschland

Der Winter kommt nun auch in Deutschland an. Am Wochenende erwarten uns niedrige Temperaturen, die vor allem im Süden und Osten Deutschlands für 5 bis 10 Zentimeter Schnee sorgen.

Am 9. Dezember erreichen uns kalte Luftmassen aus der Polarregion die von feuchter Luft aus dem Süden begleitet werden. Temperaturen um den Null-Punkt sorgen schon am Freitag für erste Schneefälle im Süden, während der Norden zunächst trocken bleibt. Am Wochenende wird auch der Norden von dem winterlichen Wetter erfasst und kann sich auf einige Zentimeter Schnee einstellen, während die größeren Schneemengen vor allem in den höher gelegenen Regionen fallen werden.

Anfang kommende Woche begleiten uns die kalten Temperaturen weiterhin ohne Neu-Schnee, abgesehen von den südlich gelegenen Bundesländern wie Baden-Württemberg.

5. Dezember 2022

Ist das Ende der Sittenpolizei im Iran besiegelt?

Die Massenproteste im Iran halten bereits mehrere Monate an und die politische Lage spitzt sich weiter zu. Am vergangenen Sonntag hielt die Regierung unter Präsident Ebrahim Raisi einen Krisengipfel im Parlament in Teheran ab, um die Ereignisse zu beurteilen und das weitere Vorgehen zu besprechen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Isna.

Zudem hatte der Generalstaatsanwalt Mohammed Dschafar Montaseri am Tag zuvor laut Isna folgendes Statement zur umstrittenen Sittenpolizei abgegeben: "Die Sittenpolizei hat nichts mit der Justiz zu tun und wurde von denjenigen, die sie in der Vergangenheit eingerichtet haben, geschlossen." Demzufolge wäre die in Kritik stehende Institution, die im Iran für die Einhaltung von Kleidervorschriften – insbesondere für Frauen – zuständig ist, aufgelöst.

Expert:innen gehen jedoch nicht davon aus, dass die Organisation, die mit kurzer Unterbrechung seit 2005 besteht, jemals abgeschafft werden sollte. Laut dem Politologen Ali Alfoneh handle es sich vermutlich um eine Art Ablenkungsmanöver seitens der Regierung, um die Unruhen im Land einzudämmen und trotzdem keine politischen Zugeständnisse machen zu müssen. Auch wurde das Ende der Sittenpolizei noch von keiner offiziellen Institution bestätigt.

