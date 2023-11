"Egal, wer du bist, du kannst etwas in dieser Welt bewirken"

Selbstständig mit Down-Syndrom "Egal, wer du bist, du kannst etwas in dieser Welt bewirken"

Ein eigenes Business aufbauen. Selbstständig sein. Das ist keine leichte Aufgabe. Collette Divitto hat es geschafft und ihr eigenes Keks-Start-Up geschaffen – und damit mehr Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderungen.

Als Collette Divitto ins Arbeitsleben starten möchte, machen es ihr die Unternehmen schwer. Zuvor hat sie ein inklusives Studium an der Clemson Universität in South Carolina, USA, abgeschlossen, welches als Vorbereitung auf die Arbeitswelt dient. Obwohl die Gespräche gut laufen, bekommt sie Absage um Absage. Sie würde "nicht gut ins Unternehmen passen", heißt es. Doch anstatt sich davon abhalten zu lassen, gründet Collette 2015 ihr eigenes Keks-Start-Up: Collettey's. Und macht ihre Leidenschaft zum Beruf.

Ein "großartiger" Keks

Schon in der Schulzeit entdeckt Divitto ihre Liebe zum Backen. Sie wäre gern auf Übernachtungspartys mit Freundinnen gegangen, aber sei nie eingeladen worden, erklärt sie gegenüber "CNBC Make it". Sie sei auch gemobbt worden und habe daher sobald sie zu Hause angekommen sei, angefangen zu backen. Freund:innen und Familienmitglieder hätten damals besonders gerne ihre selbstkreierten Zimtkekse gegessen. Sie seien "großartig"! Aus diesem Rezept wurde daher die erste Sorte ihres Start-ups: "The amazing cookie". Inzwischen hat das Unternehmen mehr als eine halbe Millionen Kekse verkauft.

Bei Collettey's arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam. Divitto selbst spricht außerdem auf Veranstaltungen über ihren Werdegang und möchte andere auf ihrem unterstützen. Sie möchte Menschen ermutigen, sich auf ihre Fähigkeiten zu konzentrieren und nicht auf das, was sie nicht tun können. Ein gemeinnütziges Führungsprogramm bietet Interessent:innen Live-Veranstaltungen und Webinare, in denen Collette und ihre Mutter Rosemary Alfredo offen über den Weg zu Collettes Selbstständigkeit sprechen. "Ohne die Liebe und Unterstützung meiner Mutter Rosemary Alfredo und meiner Schwester Blake Ashley Divitto hätte ich das nicht geschafft", heißt es auf der Colletey's-Webseite.

"Egal, wer du bist, du kannst etwas in dieser Welt bewirken"

Collette Divitto möchte anderen Menschen mit Behinderungen helfen. Sie setzt sich gegen die häufige Benachteiligung, Diskriminierung und die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen ein. Sie selbst habe jahrelang versucht, einen Job zu finden und wisse zu gut um die Herausforderungen. Als sie jünger war, sei es anstrengend für sie gewesen, sich ständig beweisen zu müssen. Sie habe oft darüber nachgedacht, ihre Lebensträume aufzugeben, so die Unternehmerin auf der Seite "Colletey's Leadership Program". Ihre Mutter habe gesehen, wie sehr es sie beschäftigte und ihr Mut zugesprochen. "Collette, du verdienst das Beste, meinst du nicht auch?", habe sie gefragt. Sie habe ihr geraten, es sich täglich selbst zu sagen, und das habe sie getan: "Ich verdiene das Beste für mich." Das habe ihr mental geholfen, das Beste aus sich herauszuholen.

Jeden Morgen startet Collette mit positiven Worten in den Tag: "Ich, Collette, sehe, fühle, höre und weiß, dass ich geliebt werde, dass ich selbstbewusst bin, dass ich stark bin, dass ich schlau bin." Sie fordert andere dazu auf, es ihr gleichzutun oder mitzumachen.Und sie möchte ihren Lebensweg weiter publik machen, "in der Hoffnung, andere durch meine Herausforderungen, die ich in Triumphe verwandelt habe, zu inspirieren und ihnen zu helfen."

Verwendete Quellen: cnbc.com, colletteys.com, colletteysleadership.org, instagram.com/colletteyscookies