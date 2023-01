Warum eigentlich? Seltsame Dinge, die unsere Gesellschaft normalisiert

Es sind so viele Annahmen, die irgendwie verdreht sind und wir in unseren Köpfen ändern sollten: Dass das Altern etwas Schlechtes ist oder wir zumindest gebrechlich oder schwach werden. Dass Frauen Emotionen zeigen dürfen, es sei denn, es sind zu laute oder aggressivere ... so wie Wut – und dass bei Männern umgekehrt Wut oft die einzige akzeptierte Emotion zu sein scheint.

Das sind nur einige Beispiele von Dingen, die unsere Gesellschaft normalisiert und die sich nur ganz gemächlich Schritt für Schritt ändern. Zu viele veraltete Rollenbilder und Geschlechter-Klischees sind schließlich seit Jahrzehnten weitergegeben oder durch die Medien gepredigt worden. In Filmen oder Serien haben viele von uns gelernt, dass Frauen, allgemein gesprochen, eher stumm sein sollten und nicht unbedingt die Hauptrolle spielen. Dass sie jünger sein müssen, um gesehen zu werden.

Es gibt auch viele gesellschaftliche Dinge, die alle Menschen gleichermaßen betreffen – und die irgendwie überholt scheinen. Beispielsweise, dass der Ärzt:innenmangel oder die fehlenden Fachkräfte in Kitas, Pflegeheimen und Schulen seit Jahren ein Problem sind, die Studienplätze für Medizin aber nicht sonderlich ausgebaut oder der NC verändert wird – und auch die Arbeitsbedingungen verbessern sich nur in absolutem Schneckentempo. Ebenfalls bereits normal: Dass die Züge meist unpünktlich sind oder im Winter andauernd ausfallen. Als wäre es entschuldbar, wenn es schon oft genug passiert ist oder ein Zustand einfach schon lange anhält. Es gibt viele gesellschaftliche Baustellen, die geändert werden müssten. Wenn nicht für uns, dann hoffentlich für kommende Generationen – und so lange wir öfter darüber reden und nachdenken, kommen wir dem einen Schritt näher.

