Sema Gedik Diese Frau macht Mode für alle

von Julia Meyer-Hermann Ihr Ziel: Mode für alle. Ihr Aha-Moment: Shoppen mit der kleinwüchsigen Cousine. Ihr Motto: Passt nicht, gibt’s nicht!

Es passte nichts. Nicht die Länge der Hosenbeine oder der Ärmel. Nicht die Größe der Ausschnitte, die Weite des Bundes. Als Sema Gedik, 33, vor einigen Jahren ihre kleinwüchsige Cousine zum Shoppen begleitete, stellte sie fest: Es gab keinen einzigen Laden, in dem ihre Verwandte auch nur ein passendes Shirt bekommen konnte. Gedik studierte damals Modedesign in Berlin, dieses Erlebnis nennt sie ihren Aha-Moment. Sie recherchierte und stellte fest, dass allein in Deutschland etwa 100 000 kleinwüchsige Menschen leben. "Weil sie nicht der Normgröße entsprechen, werden sie von der Bekleidungsindustrie systematisch ausgeschlossen. Das ist eine Form von Diskriminierung."

"Auf Augenhöhe": Label mit Sondergrößen

Die Studentin fasste damals einen ehrgeizigen Plan: "Ich wollte das ändern und inklusive Mode etablieren." Heute entwirft und produziert sie mit ihrem Modelabel "Auf Augenhöhe" Kleidungsstücke in Sondergrößen. Die meisten für kleinwüchsige Menschen, seit Kurzem gibt es auch eine Linie, die auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrer:innen abgestimmt ist. Die Berlinerin ist damit eine der wenigen Designer weltweit, die sich mit inklusiver Mode beschäftigen.

Ihre erste Kollektion entstand noch während des Studiums. Für ihre Recherche kontaktierte sie Verbände wie den "Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien", fragte Selbsthilfegruppen, worauf sie achten sollte. "Das Feedback war überwältigend, viele unterstützen mich bis heute." Für ihr Design hat sie zudem eine Konfektionsgrößentabelle für Kleinwüchsige entwickelt und dafür an die 1000 Menschen vermessen.

Andere Proportionen erfordern andere Konfektionsgrößen

Diese Tabelle gab es vorher nicht, sie ist aber notwendig. Denn bei den meisten Kleinwuchsformen sind die Proportionen des Körpers anders als bei großen Menschen. Oft ist beispielsweise das Gesäß etwas ausladender, Arme und Beine sind im Verhältnis kürzer. Kleinwüchsigen passt daher die Kleidung aus der Kinderabteilung nicht, ohnehinentspricht das Design meist nicht ihren Vorstellungen. Und Normgrößen für Erwachsene können sie nicht einfach nur kürzen lassen. "Sie müssen die Standardware immer grundlegend und für viel Geld ändern lassen oder gleich auf teure Maßanfertigungen setzen."

Das sei den Betroffenen gegenüber wirtschaftlich unfair. Es sei aber auch wirtschaftlich dumm, dass die Branche sie bisher vernachlässigt habe. "Das wären die loyalsten Kund:innen, würde ein großes Label sie berücksichtigen."

Sema Gedik sagt, dass das Design natürlich ein Umdenken erfordere, das auch sie sich erst aneignen musste. Die derzeit angesagte Oversize-Kleidung etwa kommt bei ihren Kund:innen nicht gut an. "Wadenlange, weite Mäntel gehen gar nicht, weil man darin aussieht wie mit einem Zauberer-Umhang." Angesagt sind derzeit figurbetonte Jumpsuits und Culottes. Die Zusammenarbeit mit Verbänden und Fitting Models war daher für sie gerade anfangs wichtig. Erst so habe sie gelernt, was vorteilhaft aussieht und gewünscht ist. Sie hat nun eine konstant wachsende Stammkundschaft, die in ihrem Webshop bestellt, die Preise liegen zwischen etwa 30 Euro für Shirts und rund 110 Euro für Hosenanzüge.

Fashion for all

Gediks Engagement zeigt Wirkung: Sie hat nicht nur etliche Preise gewonnen, sondern zeigt ihre Kollektionen auch international auf Laufstegen. Das Modelabel Tommy Hilfiger hat sie finanziell unterstützt und arbeitet daran, eine sogenannte Adaptive-Fashion-Linie zu entwickeln, also Kleidung, die auf die Bedürfnisse von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungsgraden zugeschnitten ist. Gedik und ihr fünfköpfiges Team beraten solche Firmen dabei,inklusiver zu produzieren. Einige Konzerne haben bereits angefragt, ob sie ihr Start-up an sie verkaufen möchte.

Gedik sagt von sich, als "Tochter türkischer Gastarbeiter" sei sie eigentlich auf Sicherheit bedacht, nie habe sie vorgehabt, als Unternehmerin selbstständig zu sein. Aber gerade jetzt wolle sie ihre Eigenständigkeit nicht aufgeben und eventuell Abstriche auf der Zielgeraden machen. Ihre Mission: "Fashion for all, Mode für alle. Damit sich alle als normal wahrnehmen können, auch außerhalb von Standards."

Dieser Text stammt aus der BRIGITTE. Holt sie euch als Abo - mit vielen Vorteilen. Hier könnt ihr sie direkt bestellen.