KI im Alltag So macht künstliche Intelligenz unser Leben einfacher

KI ist nicht erst seit ChatGPT aus unserem Alltag wegzudenken. Wir zeigen, wo künstliche Intelligenz unser Leben vereinfacht.

Künstliche Intelligenz, kurz KI, hat sich in den letzten Monaten zum regelrechten Buzzword entwickelt. In den unterschiedlichsten Bereichen sind gerade in Bezug auf den Bot ChatGPT eine Vielzahl von Emotionen im Umlauf: Manche verspüren kindliche Vorfreude und Spannung ob der immensen Entwicklungen, die bereits Realität sind oder noch vor uns liegen, andere blicken mit Sorge und Skepsis auf den Arbeitsmarkt und die unweigerlichen Veränderungen, die der Einsatz von künstlicher Intelligenz für manche Berufe bedeuten kann.

Doch ob wir nun mit Zuversicht oder Angst auf das Thema blicken – Fakt ist, dass KI schon längst Einzug in unser aller Leben und Alltag gehalten hat. BRIGITTE stellt einige Bereiche vor, in denen KI unser Leben schon heute einfacher macht.

Smart Homes sind längst Realität

Wenn wir mit dem Google Assistant Siri oder mit Alexa sprechen, reden wir nicht mit einer netten Person in unserem iPhone oder dem Echo von Amazon, sondern mit einer künstlichen Intelligenz, die manche als "virtuellen Freund" erleben. Sie ist inzwischen derart weit entwickelt und mit den Geräten unseres Hauses vernetzt, dass wir im anliegenden Raum das Licht ausschalten, die Raumtemperatur anpassen oder unseren Lieblingssong einschalten können – und das mit nur wenigen Worten.

Auch smarte Kühlschränke sind bereits seit Jahren in Gebrauch, machen Fotos von ihrem Innenleben, die dann per App auf deinem Handy landen und Einkaufszettel zu einem Ding der Vergangenheit machen – schließlich siehst du genau, welche Lebensmittel du noch zu Hause hast und welche nicht.

KIs kennen deine Vorlieben

Hast du dich jemals gefragt, woher "das Internet" eigentlich weiß, welche Schuhmarke dir besonders gefällt oder dass du gerade auf der Suche nach einer neuen Zahnbürste bist? Egal ob auf Social-Media- oder Streaming-Plattformen: Passgenaue Werbung entsteht auch dank KIs. Denn die verwendeten Algorithmen liefern personalisierte Inhalte und Empfehlungen, ausgehend von deinen Suchanfragen und den Seiten, die du regelmäßig besuchst.

Werbung, die dich nicht abstößt, weil sie irrelevant für dich ist, sondern dir genau das Produkt zeigt, das du unbedingt haben willst? Ein wahrgewordener Traum für Unternehmen – und einer, der immer klarere Form annimmt. Mit jedem Tag können KIs präziser die Interessen der User:innen vorhersagen – indem sie Muster und Zusammenhänge erkennen.

Bereits jetzt gibt es Empfehlungen, die uns Filme und Serien (Amazon Prime, Disney Plus, Netflix) oder Musik (Spotify) vorschlagen, die uns gefallen könnten – und immer öfter damit bei vielen Menschen ins Schwarze treffen. KIs analysieren unsere Hör- und Sehmuster, welche Genres wir besonders gerne konsumieren und mitunter auch wie wir sie bewerten. Nach demselben Prinzip funktionieren die meisten Plattformen von Online-Händlern wie Amazon oder eBay.

Die Gesundheit wird KI-gesteuert

Doch auch fern von den eigenen vier Wänden und dem Konsum spielt KI eine besonders wichtige Rolle – so zum Beispiel auch im Gesundheitswesen. KI-gesteuerte Diagnosewerkzeuge bieten immer genauere medizinische Diagnosen, die eine frühzeitige Krankheitserkennung und -behandlung ermöglichen. Dank der Verarbeitung von enormen Mengen medizinischer Daten in Echtzeit bieten KIs medizinischem Personal wertvolle Informationen über ihre Patient:innen, was sich positiv auf die Behandlungen auswirkt und den Mitarbeiter:innen viel Zeit spart.

E-Mails sind fehlerfrei und sicher – dank der KI

Viele Menschen schreiben in ihrem beruflichen Alltag täglich E-Mails. KI-basierte Tools helfen beim Schreiben von fehlerfreien Texten, indem der Inhalt erfasst und geprüft wird. Auch Spam-Filter, die schädliche Mails von uns fernhalten sollen, basieren auf KI-Technologie, filtern die Mails nach dubiosen Inhalten und halten sie vom regulären Posteingang ab. Antivirensoftware nutzt ebenfalls maschinelles Lernen (worauf KIs aufgebaut sind), um uns zu schützen.

Schon der Weg zur Arbeit wird von KI unterstützt

Apps wie Google Maps, Apple Karten und Co. zeigen inzwischen nicht mehr nur den Weg zur Arbeit. Dank KI wird obendrein noch Verkehr und Wetter überwacht, um in Echtzeit Stauprognosen oder Starkregen vorherzusagen. Auch selbstfahrende (also von einer KI gesteuerte) Autos sind keine Zukunftsvision mehr, sie verbreiten sich immer mehr.

