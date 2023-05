So wird das Wetter am langen Pfingstwochenende

Warm oder kalt? So wird das Wetter am langen Pfingstwochenende

Nach den vergangenen, doch sehr nassen Tagen kündigt sich für das bevorstehende lange Pfingstwochenende endlich wieder mehr Sonne an – und auch die Temperaturen steigen. Ein kleiner Vorgeschmack auf den Sommer.

Nach doch sehr warmen Temperaturen zum Ende der vergangenen Woche kam noch einmal ein leichter Kälteeinbruch – die warme Morgenluft wurde ersetzt durch nasse Kälte. Stark betroffen durch den Niederschlag waren vor allem der Süden und der Westen. Im Norden und Osten gab es zwar ebenfalls Regenschauer, allerdings nicht ausreichend, um die Natur zu versorgen. Teilweise wurde schon jetzt die Waldbrand-Warnstufe fünf ausgerufen.

Das Wetter sieht bis Ende Mai sehr sonnig aus

Bis Ende Mai sieht das Wetter laut Vorhersagen sehr rosig aus. Gerade am Pfingstwochenende könnten wir richtig Glück haben. Die kommenden 14 Tage sollen insgesamt sehr trocken bleiben. Das Wetter scheint sich auf Sommer einzustellen, denn auch die Temperaturen klettern nach oben.

Bereits am Donnerstag und Freitag baut sich ein Hochdrucksystem über Deutschland auf. Die Wolken lösen sich bis Freitag nahezu auf und machen Platz für bis zu 16 Stunden Sonne. Die Temperaturen pendeln am Tage zwischen 17 und 23 Grad. Nachts ist es allerdings noch frisch, die Werte fallen auf 12 bis 4 Grad. An einigen Stellen kann es sogar zu Bodenfrost kommen.

Auch am Samstag werden am Himmel kaum Wolken zu sehen sein. Die Temperaturen steigen noch einmal an und erreichen 20 bis 25 Grad. Perfekt, um den Großteil des Tages draußen zu verbringen. An einigen Orten könnte es auch bereits zu sehr sommerlichen Temperaturen kommen und die 25 Grad überschritten werden.

Pfingstsonntag und -Montag werden sehr frühlingshaft

Auch Pfingstsonntag und -montag kleiden sich im frühlingshaften Gewand, die Sonne scheint weiterhin über mehrere Stunden. Über dem südlichen Baden-Württemberg und Bayern können gelegentlich Quellwolken entstehen und das Wetter ein wenig eintrüben. Vereinzelt kommt es zu Schauern und Gewittern, sonst bleibt es aber trocken.

Die Temperaturen steigen am Sonntag und Montag auf 18 bis 24 Grad, örtlich auch mal auf sommerliche 26 Grad. Montag kühlt es hingegen in einigen Regionen wieder ein wenig ab, nördlich auf einer Linie von Köln und Berlin werden dann Temperaturen von 15 bis 19 Grad erwartet. Ein paar mehr Wolken sind ebenfalls am Himmel zu sehen, aus denen es gelegentlich leicht regnen kann. In Richtung Süden sind es eher 18 bis 24 Grad.

Alles in allem wird das lange Wochenende sehr sonnig und auch die Temperaturen laden dazu ein, die freie Zeit draußen zu verbringen.

