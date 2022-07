News, die uns im Juli bewegen: Vorsicht vor der Gasrechnung im kommenden Jahr +++ Seit 1. Juli müssen Onlineseiten einen Kündigungsbutton anbieten +++ Steuer-Plattform Elster überlastet

Die wichtigsten News im BRIGITTE-Ticker

Was bewegt die Welt? Was bewegt die BRIGITTE-Redakteur:innen? In diesem Ticker fassen wir für euch die wichtigsten News im Juli zusammen.

14. Juli 2022

Vorsicht vor der Gasrechnung im kommenden Jahr

Dass den Haushalten das Gas einfach ausgeht, ist eher unwahrscheinlich, sagt auch Bundesnetzagenturchef Klaus Müller. Aber teuer wird es werden: Die Jahresrechnung wird 2023 mindestens dreimal so hoch ausfallen wie jetzt. "Bei denen, die jetzt ihre Heizkostenabrechnung bekommen, verdoppeln sich die Abschläge bereits – und da sind die Folgen des Ukraine-Krieges noch gar nicht berücksichtigt", sagte Müller dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

An der Börse hätten sich die Preise zum Teil versiebenfacht. Noch werden die Kosten nicht im vollen Umfang an Verbraucher:innen abgegeben, das könnte jedoch noch kommen. Die Menschen müssten jetzt vorsorgen – technisch und finanziell, mahnt Müller. Er hat zwei Tipps. Erstens sollten die Abschläge erhöht oder Geld beiseite gelegt werden, um die Erhöhung aufzufangen. Zweitens: Mit dem:der Vermieter:in oder einem:einer Handwerker:in sprechen, wie man die Heizung optimieren kann. Denn etwa die Hälfte der Gasthermen in Deutschland seien nicht gut eingestellt.

12. Juli 2022

Wo ist der Kündigungsbutton?

Online einen Vertrag abschließen, ist in der Regel sehr einfach – ihn wieder zu kündigen häufig allerdings eine große Herausforderung. Abhilfe sollte jetzt eigentlich der Kündigungsbutton schaffen, doch schaut man sich die Seiten einmal genau an, dann ist der Button meist ganz unten versteckt oder sogar erst in Unterkategorien zu finden. Seit dem 1. Juli ist dieser Button Pflicht, um sogenannte "kostenpflichtige Laufzeitverträge" schnell wieder kündigen zu können.

Seit Anfang 2022 gibt es insgesamt neue Regelungen für fairere Verbraucherverträge. So sollen Verbraucher:innen zum Beispiel vor automatischen Vertragsverlängerungen besser geschützt werden. Versteckte ewig lange Verlängerungen sind nicht mehr erlaubt. Nach der ersten Vertragslaufzeit muss der:die Kund:in nach spätestens einem Monat aus dem Vertrag heraus kommen, so die Verbraucherzentrale. Dabei unterstützen soll der Kündigungsbutton. Wird dieser betätigt, soll automatisch auch eine Eingangsbestätigung verschickt werden, damit die Unternehmen nicht mehr behaupten können, sie hätten die Kündigung nicht erhalten.

Tipp: Nicht alle Seiten haben einen Button im ursprünglichen Sinne eingeführt. Manchmal ist es auch einfach eine markierte Textstelle, die einen dann weiterführt. Die Unternehmen versuchen weiterhin, Kündigungen unattraktiv zu machen. Nicht abschrecken lassen!

11. Juli 2022

Steuer-Plattform Elster überlastet

Seit einem Urteil aus dem Jahr 2018 ist die bisherige Ausgestaltung der Grundsteuer nicht mehr zeitgemäß und muss daher neu berechnet werden. Daher müssen bis spätestens Ende Oktober Millionen Haus-, Wohnungs- und Grundstücksbesitzer:innen eine zweite Steuererklärung abgeben. Diese muss Daten zu Flurnummer, Baujahr, Wohnfläche und Bodenrichtwert enthalten. Aufgrund des großen Andrangs kommt es aktuell zu Schwierigkeiten bei der Online-Plattform Elster. Es werde bereits an einer Lösung gearbeitet, teilte der Betreiber mit.

Das Problem: Die zusätzliche Steuererklärung muss elektronisch oder mithilfe ein:er Steuerberater:in abgegeben werden. Die Möglichkeit, sie in Papierform einzureichen, soll nur in Ausnahmefällen gewährt werden. Wer sich noch nicht bei Elster angemeldet hat, sollte beachten, dass die Registrierung gut zwei Wochen dauern kann. Und wer noch Informationen benötigt, kann sich an die entsprechenden Internetseiten wenden, die von fast jedem Bundesland erstellt wurden. Meist lassen sich dort auch Telefonnummern finden, über die Beratungs-Hotlines erreichbar sind.

5. Juli 2022

Alle Grundschulkinder in Deutschland haben bald einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Bis 2030 ist noch Zeit, den Plan in die Tat umzusetzen. Das Problem: Einer Studie der Bertelsmanns Stiftung zur Folge würden gerade in westdeutschen Bundesländern gut 76.000 weitere Pädagog:innen benötigt, um auch wirklich allen das Angebot einer Ganztagsbetreuung machen zu können – das könnte eng werden.

Der Rechtsanspruch wurde im vergangenen September von Bund und Ländern beschlossen. Die Ganztagsbetreuung soll schrittweise eingeführt werden. Ab dem Schuljahr 2026/2027 greift die Regelung bei Kindern der ersten Klassen, ab 2029/2030 dann in allen Klassen. An Umsetzung scheint es aufgrund der fehlenden Fachkräfte jetzt allerdings zu hapern, nur in Berlin, Hamburg und Thüringen sind die Aussichten gut.

Verwendete Quellen: zeit.de, rnd.de, verbraucherzentrale.de