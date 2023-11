Ein Teil von mir Narben machen (k)einen Unterschied

Ein Topf mit kochendem Nudelwasser, eine heiße Tasse Tee, eine Stichflamme beim Grillen mit Spiritus - jede einzelne Geschichte der Porträtierten zeigt, wie schwerwiegend Verbrennungen und Verbrühungen im Kindesalter sein können. Die meisten von ihnen waren Kleinkinder, als sich der Unfall ereignete.

Der Verein Paulinchen e.V kümmert sich genau um diese Kinder, die durch die thermischen Verletzungen Narben behalten haben, die sie immer an den Vorfall aus der Kindheit erinnern. Zum 30-jährigen Jubiläum treten nun einige betroffene Kinder, die mittlerweile erwachsen sind, vor die Kamera der Fotografin Gina Kühn und teilen die berührenden Geschichten ihrer Narben und die Erfahrungen mit Paulinchen e.V.

Beim Foto-Shooting zeigte sich, wie sehr die Arbeit des Vereins den Protagonist:innen geholfen hat. Stark, gutgelaunt und selbstbewusst traten sie vor die Kamera der Fotografin und präsentierten ihre Narben als einen Teil von sich. Im Gespräch mit BRIGITTE erzählt Gina Kühn, dass die Fotos beim gemütlichen Plaudern entstanden sind und sie kaum Anweisungen gegeben hat. Alle Betroffenen haben sie mit ihren Geschichten sehr berührt. Besonders die Erlebnisse von Kevin und Justin haben sie noch Tage später nicht losgelassen. Auf den Fotos stehen die Menschen im Vordergrund und nicht ihre Narben, das war der Fotografin bei ihrer Arbeit besonders wichtig, wie sie weiter erklärt.

Mehr über die Fotografin Gina Kühn erfahrt ihr hier.

Die Arbeit von Paulinchen e.V.

Paulinchen e.V. ist seit 1993 eine bundesweite Anlaufstelle für Familien mit brandverletzten Kindern und Jugendlichen und bietet Beratung nach dem Unfall und auch noch Jahre danach an. Das Fundament bildet dabei ein großes Netzwerk von Expert:innen, damit keine Frage rund um die thermische Verletzung im Kindesalter offenbleibt. Über die kostenfreie Beratungshotline 0800 0 112 123 können sich Familien mit brandverletzten Kindern jederzeit an den Verein wenden. Abgerundet wird das Angebot für Betroffene durch den Austausch in Projekten wie dem Paulinchen-Seminar, den Jugendwochenenden und Regionalgruppentreffen.

Gleichzeitig klärt Paulinchen e.V. mit Präventionskampagnen, Infomaterialien und am bundesweiten Aktionstag am 7. Dezember, dem "Tag des brandverletzten Kindes“, über Unfallgefahren auf. Alle Materialien können - auch in verschiedenen Sprachen - kostenlos über die Website des Vereins bestellt werden.

Außerdem geben Social Media, die Website www.paulinchen.de und auch der Podcast: "Paulinchen zum Hören“ wichtige Infos zu den Themen Beratung und Prävention.

Verwendete Quellen: Paulinchen e.V.