Die Superreichen dieser Welt sammeln sich einer Untersuchung des Datenanalyse-Unternehmens Altrata zufolge besonders in diesen zehn Großstädten. Welche Metropole führt und ob auch deutsche Städte auf der Liste stehen, liest du hier.

Wo würdest du dich am ehesten niederlassen, wenn du über Millionen, Milliarden oder sogar Billiarden verfügen würdest? Es scheint so, als sei die Antwort bei denjenigen, die diese Wahl tatsächlich treffen können, oft: ab in die Metropole! Diverse Großstädte scheinen unter den absoluten Top-Verdiener:innen besonders beliebt.

Hier lassen sich Superreiche am liebsten nieder

Der Bericht des Unternehmens Altrata beruft sich auf Daten ihrer Tochterfirma Wealth-X, die Informationen über wohlhabende Individuen und Märkte sammelt. In einem ersten Schritt werde das gesamte Vermögen von Privatpersonen eines Landes anhand verschiedener Faktoren, unter anderem dem Bruttoinlandsprodukt und Steuerregelungen, geschätzt. Die Werte würden dann auf die Population heruntergerechnet, um einen Wert für die sehr vermögenden Individuen zu erhalten.

34 Millionen Menschen sind millionenschwer

Laut der Datenanalyse seien so 34 Millionen Menschen ermittelt worden, deren Vermögen mindestens eine Million betrage (bemessen am US-Dollar). Die Superreichen machen laut Bericht 0,6 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Im Jahr 2022 belief sich ihr Vermögen auf ein Drittel des Gesamtvermögens weltweit. Wealth-X untersuchte 70 Top-Volkswirtschaften und 200 ihrer Städte weltweit. In diesen Metropolen finden sich demnach die meisten Millionär:innen, bemessen nach den meisten Personen mit hohem Eigenkapital:

Platz 1: New York – 21.714 Personen

Platz 2: London – 15.907 Personen

Platz 3: Hong Kong – 15.175 Personen

Platz 4: Los Angeles – 13.194 Personen

Platz 5: Miami – 10.831 Personen

Platz 6: San Francisco – 9.221 Personen

Platz 7: Peking – 8.923 Personen

Platz 8: Singapur – 7.471 Personen

Platz 9: Chicago – 6.506 Personen

Platz 10: Washington, D.C. – 5.732 Personen

Weitere Städte der Liste findest du hier. 11 Prozent der Menschen mit dem höchsten Eigenkapital seien Frauen, so das Unternehmen. Der größte Anteil der reichsten Menschen liege im Alter zwischen 50 und 70 Jahren (Männer: 55,6 Prozent / Frauen: 55,3 Prozent). Älter seien bei den Frauen nur 30,8 Prozent und bei den Männern 34,2. Unter 50 seien deutlich weniger Personen (Männer: 10,2 / Frauen: 13,9).

Metropolen liegen überwiegend in den USA

Unter den insgesamt 20 aufgelisteten Städten ist Paris die einzige Stadt, die es in Europa in das Ranking schafft und landet auf Platz 13. Die einzige weitere Stadt im europäischen Raum ist nach der Analyse London, das es sogar auf Platz 2 nach New York schafft. Deutschland sei zwar der drittgrößte Markt für sehr hohes Eigenkapital, das Vermögen sei aber gleichmäßiger im Land verteilt, so Altrata im veröffentlichten Bericht. Laut einem Bericht der Tagesschau in Berufung auf das Beratungsunternehmen Capgemini gab es im Jahr 2022 in Deutschland 1,63 Millionen Menschen, die über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million Dollar verfügten. Die Zahl war im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 weitere Individuen angestiegen.

Verwendete Quelle: altrata.com, wealthx.com, tagesschau.de