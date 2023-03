Zu Hause bleiben, keine Schule, keine Freund:innen – für die meisten Kinder und Jugendlichen war die Pandemie eine große Herausforderung. Kein Wunder, dass sich viele in digitale Welten flüchten. Untersuchungen haben jetzt gezeigt, dass das Versinken in sozialen Netzwerken und das Daddeln am Computer überhandnimmt. Forscher:innen sind besorgt.