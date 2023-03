Nach dem Abschminken noch die Maske und eine reichhaltige Feuchtigkeitscreme – oder vielleicht schön lackierte Fingernägel für einen besonderen Anlass. Eine Studie zeigt, wie viel Zeit wir täglich aufbringen, um schön auszusehen.

Viele von uns fühlen sich morgens erst wohl, wenn wir uns ein wenig zurechtgemacht haben. Wir möchten uns vorzeigbar fühlen, achten selbst im Home Office auf die Dusche, falls der Postbote klingelt oder wir spontan die Wohnung verlassen. Einer neuen Studie zufolge geht es nicht nur uns so, sondern einem Großteil der Menschen – und darunter genauso den Männern. Denn in einer groß angelegten Umfrage mit 93.158 Personen in 93 Ländern weltweit zeigte sich: Die Zeit, die Männer und Frauen in ihr Aussehen investieren, liegt ziemlich nah beieinander.

So viel Lebenszeit nutzen Menschen, um vorzeigbar zu sein

Schaut man sich die Durchschnittswerte der Proband:innen an, verbringen sie etwa 1/6 der gesamten Tageszeit damit, sich schön zu machen. Frauen nutzten im Durchschnitt fast vier Stunden pro Tag für ihr Aussehen, bei Männern waren es 3,6 Stunden pro Tag. Das zeigte sich sowohl bei älteren als auch bei jüngeren Personen und ebenso bei Menschen, die in einer Beziehung waren wie auch bei Singles. Eine starke Verbindung zu einer längeren Self-Care-Zeit fanden die Wissenschaftler:innen in der Social-Media-Nutzung der Teilnehmenden. Aber anscheinend ist es wirklich fast jedem Menschen wichtig, wenigsten eine gewisse Zeit auf das Aussehen zu verwenden. 99 Prozent der Menschen gaben an, dass sie mehr als 10 Minuten täglich investieren, um ihr Aussehen zu verbessern.

Warum Menschen gerne gut aussehen möchten

Eine Studie der Cornell University aus 2021 kam zu dem Schluss, dass attraktive Personen auf andere Menschen vertrauenswürdiger wirken könnten. In einem Experiment untersuchten sie, ob Proband:innen einer attraktiven Person bei dem Anlegen von Finanzen eher vertrauten als einer weniger attraktiven Person. Es zeigte sich: Selbst wenn die attraktive Person mit Investitionen Geld verlor, blieben die Teilnehmenden bei dem fiktiven, attraktiven Menschen. Die Fakten, die eher gegen dessen Fähigkeiten und eine Zusammenarbeit sprachen, wurden dabei nicht weiter beachtet.

Generell Menschen allerdings unterschiedliche Dinge attraktiv. Es gibt gewisse Standards, die beispielsweise durch die Medien geprägt wurden. Trotzdem ist aber das, was eine Person schön findet, sehr individuell. Ein gewisses Maß an Körperhygiene und gepflegtem Aussehen ist allerdings vielen Menschen wichtig, wie eine Studie herausfand. Kein Wunder also, dass wir selbst ebenfalls wollen, dass andere ein gutes Bild von uns haben.

