Die Inflation trifft alle – und gerade beim Einkaufen wird deutlich, wie stark die Preise gestiegen sind. Viele Verbraucher:innen überlegen genau, wo sie am besten einkaufen gehen. Wir verraten euch, wo ihr gerade am meisten für euer Geld bekommt.

Nahrungsmittel sind zwischen Februar 2022 und Februar 2023 um 21,8 Prozent teurer geworden, so die Verbraucherzentrale. So sind die Preise bei Schnittkäse beispielsweise um 47 Prozent gestiegen, bei Quark um 64 Prozent und bei Eiern um 16 Prozent. Bei Gemüse gab es im Schnitt einen Anstieg von 20 Prozent.

Im Jahr 2021 gab ein Vier-Personen-Haushalt in Deutschland im Durchschnitt 650 Euro im Monat für Lebensmittel aus, zeigen Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes. Geht man von den gestiegenen Preisen von 21,8 Prozent aus, dann Zahlen deutsche Vier-Personen-Haushalte aktuell im Schnitt 791,7 Euro im Monat – das sind 141,7 Euro Mehrkosten. Doch auch in anderen Bereichen sind die Preise stark gestiegen. Kosmetikprodukte, Möbel und Elektronik sind deutlich teurer geworden. Für die meisten heißt es aktuell: Sparen und genau auf die Preise schauen – in allen Bereichen.

Die Drogeriemarke dm gewinnt das Ranking

Da lohnt es sich doch die Prospekte einmal genauer zu studieren, die sonst immer den Briefkasten verstopfen. Das Ergebnis einer YouGov Umfrage zum Thema Preis-Leistungs-Verhältnis 2023, die das Umfrageinstitut in Kooperation mit dem "Handelsblatt" vornimmt, ist überraschend. Die Drogeriemarktkette dm geht als Sieger vom Platz.

Mit einer Bewertung von 56 Punkten (auf einer Skala von -100 bis 100 Punkten) erreicht dm das beste Ergebnis und verdrängt sogar Dauersieger Aldi von Platz eins. In den beiden vergangenen Jahren lag Aldi immer an der Spitze, nur 2020 hatte der Drogerieriese schon einmal die Führung übernommen. Wichtig: Bei dieser Befragung handelt es sich lediglich um die Wahrnehmung der befragten Personen, nicht um die tatsächlichen Preise.

Hier das komplette Ranking der Märkte, Dienstleister und (Handels-) Marken:

dm Aldi PayPal Lidl Deichmann Balea (dm-Eigenmarke) Rossmann Amazon Denk mit (dm Eigenmarke) Ikea

Tatsächlich gibt es bei dm neben den Kosmetikartikeln mittlerweile auch eine große Auswahl an Lebensmitteln – viele davon in Bio-Qualität und vegan. Ein Preisvergleich bei Mehl, Nudeln, Milchersatz oder Müsli kann sich daher lohnen.

Das Ergebnis zeigt die Wahrnehmungen der Befragten

Die Ergebnisse dieser Umfrage beruhen auf 900.000 repräsentativen Online-Interviews in der deutschen Bevölkerung. Dabei werden zu rund 900 Marken Einschätzungen eingeholt. Die Nutzer:innen werden unter anderem gefragt: "Welche Marke steht für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?" Sowie: "Welche Marke steht für ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis".

Das Ranking von YouGov und dem Handelsblatt wird seit 2016 gebildet. Während Aldi sich in diesem Jahr verschlechtert hat, steigt der Dienstleister PayPal deutlich auf. Im vergangenen Jahr war der Dienstleister das erste Mal in den Top Ten des Rankings. Weiter abwärts geht es für den Discounter Lidl. Noch in den Jahren 2017 bis 2019 führte Lidl die Liste an. 2020 rutschte er schon auf Platz zwei, belegte 2021 und 2022 nur Platz drei und landet jetzt auf dem vierten Platz.

Verwendete Quellen: yougov.de, handelsblatt.de