Mit Blaulicht-Eskorte Dieser kleine Mann kam bereits im Taxi zur Welt

Einige Geburtshelfer:innen suchen sich ihre Rolle nicht selbst aus. So auch in Hannover. Mitten im Stadtverkehr wird ein Taxifahrer zum Helfer – denn dieser kleine Junge hat keine Lust mehr, lange auf die schöne neue Welt zu warten.

Am vergangenen Donnerstag setzten bei der werdenden Mutter in Hannover plötzlich die Wehen ein. Ihr Partner rief sofort ein Taxi, um in das Geburtshaus zu fahren. Der Fahrer kam schnell, doch auch der kleine Adrian hatte es besonders eilig. Sie waren nur zwei Minuten unterwegs, da erblickte der kleine Junge bereits das Licht der Welt – auf der Rückbank des Taxis mitten im Stadtverkehr von Hannover.

Nach zwei Minuten Fahrt kam der kleine Adrian bereits zur Welt

Trotz Trubel und Hektik im Auto soll der Fahrer ruhig und geistesgegenwärtig reagiert haben, berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ). Der kleine Mann war bereits da, als das Taxi an einer roten Ampel halten musste. In Sichtweite bemerkte der Taxifahrer zwei Streifenwagen. Er sprach die Polizist:innen an und bat sie um Hilfe. Die Beamt:innen reagierten sofort und eskortierten das Taxi der frischgebackenen kleinen Familie mit Blaulicht in das Geburtshaus in der Eilenriede. Vor Ort warteten bereits eine Hebamme und eine Krankenschwester. Sie kümmerten sich sofort um Mutter und Kind. Der glückliche Vater bezahlte natürlich noch die Taxikosten.

Zum Glück hatte der Taxifahrer eine rasante Fahrweise. Gegenüber "Bild" sagte die Mutter später: "Wenn der Fahrer nicht so schnell da gewesen wäre, wäre Adrian im Treppenhaus zur Welt gekommen". Nach ihren Angaben stand das Taxi nur drei Minuten nach dem Anruf parat – um 11:48 Uhr.

Nach Polizeieskorte – Mutter und Kind werden im Geburtshaus versorgt

Mutter und Kind sind wohlauf, sie haben die turbulente Geburt gut überstanden. Adrian ist stolze 52 Zentimeter groß und 4.010 Gramm schwer. Diese Fahrt werden alle Beteiligten wahrscheinlich nie vergessen. Die Taxizentrale "Hallo Taxi" kann sich an keine weitere Geburt in einem ihrer Wagen erinnern – damit schreiben der Fahrer und Adrian also Geschichte. Die Geburtsstory ist auf jeden Fall eine ganz besondere und wird wahrscheinlich noch sehr lange erzählt werden.

