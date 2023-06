Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor heftigem Starkregen und Tornados. Hier erfährst du, wie du dich schützen kannst.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für weite Teile Deutschlands eine Unwetterwarnung herausgegeben. Vor allem in Niedersachsen werden Starkregen, Hagel, Überschwemmungen und auch Tornados erwartet. "Bis in die Morgenstunden zum Freitag sind aufgrund von lokal teils extrem heftigem Starkregen starke Wasserstandsanstiege insbesondere in Bächen und kleineren Flüssen möglich", zitiert der NDR die Hochwasservorhersagezentrale in Hildesheim. Dabei können auch fern von Gewässern Überflutungen auftreten.

In Hamburg und Schleswig-Holstein sollen die Unwetter am Abend ankommen, zu späterer Stunde werden auch in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns Starkregenfälle erwartet. Im südlichen und südöstlichen Binnenland sind in der Nacht zu Freitag lokal extrem heftiger Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich.

5 Dinge, wie du dich vor dem Unwetter schützen kannst

1) Zuhause bleiben!

Herabstürzende Äste oder Dachziegel, umherfliegende Gegenstände - bei einem schweren Unwetter ist man im Freien vielen Gefahren ausgesetzt. Verlasse dein Zuhause daher nur in Notfällen. Meide jedoch die Kellerräume, da diese schnell von Wasser geflutet und zu lebensbedrohlichen Fallen werden können.

2) Das Zuhause schützen

Schließe die Fenster und ggf. die Fensterläden. Sichere draußen bewegliche Gegenstände wie Gartenmöbel oder Fahrräder.

Nimm empfindliche Geräte vom Netz.

"Die Balkone sollten freigeräumt werden", sagte Meteorologe Kent Heinemann dem NDR in Niedersachsen. Abflüsse, die eventuell mit Laub verstopft sind, freimachen.

Den Strom für Gebäudeteile und Räume abstellen, in die Wasser eindringen könnte.

3) Verhalten draußen

Falls du vom Unwetter überrascht wirst, solltest du dich folgendermaßen schützen:

Meide Mulden und Unterführungen, denn bei wolkenbruchartigen Regenfällen und Sturzfluten sammelt sich dort das Wasser und der Wasserstand kann schnell steigen.

Meide ungeschützte Orte, an denen du von vom Unwetter mitgerissenen Gegenständen getroffen werden könntest. Suche möglichst Schutz in einem Gebäude.

Wenn es stark hagelt und kein Schutz in Sicht ist, hocke dich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden und schütze Kopf und Nacken mit den Händen.

Halte bei Gewitter zu Überlandleitungen einen Mindestabstand von 50 Metern ein.

4) Im Auto

Im Auto bist du bei Unwetter relativ sicher, sofern es nicht unter Bäumen und nicht so tief steht, dass es überflutet oder weggeschwemmt werden kann. Sind diese Bedingungen erfüllt, bleibe im Fahrzeug, schließe die Fenster und berühre keine Metallteile, dann bist du auch vor Blitz sicher.

5) Kommunikation

Mobiltelefon bitte nur um Notfall nutzen, um das Netz nicht zu überlasten.

Im Notfall 112 wählen.

Verwendete Quellen: NDR, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe