Ursula von der Leyen redet nach "Sofagate" Klartext darüber, wie viel Sexismus sie selbst als Spitzenpolitikerin ertragen muss.

Es ging auf den ersten Blick nur um einen Sitzplatz, doch in Wahrheit um so viel mehr: Ursula von der Leyen ist immer noch verärgert darüber, wie sie bei einem offiziellen Besuch in der Türkei behandelt wurde. Was war passiert? Mein Treffen mit Präsidenten Recep Erdogan durfte EU-Ratspräsident Charles Michel neben ihm auf einem Stuhl Platz nehmen - für von der Leyen war allerdings kein Platz vorgesehen. Nach einer kurzen, verwirrten Pause musste sie schließlich auf einem Sofa Platz nehmen, das von den beiden Männern weiter entfernt war.

"Weil ich eine Frau bin"

Nicht nur für Ursula von der Leyen selbst war offensichtlich, dass es hier vor allem um ihr Geschlecht ging - und die klare Botschaft, dass Staatspolitik angeblich eher Männersache sein. "Ich kann in den europäischen Verträgen keine Erklärung für meine Behandlung finden. Deshalb muss ich den Schluss ziehen, dass ich so behandelt wurde, weil ich eine Frau bin", so von der Leyen. Seht im Video, was sie jetzt für sich selbst und andere Politikerinnen einfordert.

Verwendete Quelle: SpotOnNews