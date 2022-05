25.05.2022 - Der US-Präsident nach dem Amoklauf in Texas

US-Präsident Joe Biden wirkt müde und frustriert bei seiner Rede kurz nach dem furchtbaren Amoklauf im US-Bundesstaat Texas, wo ein 18-Jähriger in einer Grundschule 19 Kinder und zwei Erwachsene erschoss. Er ist wütend auf die Waffen-Lobby: "Wann in Gottes Namen werden wir der Waffenlobby die Stirn bieten?" Joe Biden weiß, wie schwer der Verlust von Kindern ist, er selbst hat bereits zwei Kinder verloren. Seine Tochter starb 1972 zusammen mit seiner damaligen Frau bei einem Autounfall, sein Sohn Joseph Robinette Biden III, genannt Beau, starb mit 46 Jahren an einem Gehirntumor. "Ein Kind zu verlieren ist so, als ob ein Stück deiner Seele herausgerissen wird", sagte er, während First Lady Jill hinter ihm stand. "Da ist eine Leere in deiner Brust. Du hast das Gefühl, als ob du hineingesogen wirst und niemals in der Lage sein wirst, herauszukommen."

