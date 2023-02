Am 13. Februar

Am 13. Februar Warum wir dieses Jahr lieber den Galentine's Day feiern

Du kannst in einer Partnerschaft sein oder nicht, das ist für den Galentine's Day ganz egal. Das Einzige, was zählt, sind beste Freund:innen.

Wir feiern oft mit der Familie oder mit dem:der Partner:in, aber ein richtiges Freund:innenfest gibt es irgendwie nicht. Geburtstage drehen sich schließlich nur um eine Person und zelebrieren nicht das große Ganze: Unsere vielleicht schon seit Jahren bestehende Freundschaft. Das ändert sich mit dem Galentine's Day.

Laut der Social Media Plattform Pinterest sind die Suchanfragen zu dem Feiertag im Vergleich zum Vorjahr teilweise um etwa 200 Prozent gestiegen. Wenn du selbst mit deinen besten Freund:innen am 13. Februar den Galentine's Day feiern möchtest, haben wir für dich einige passende Ideen vorbereitet.

Galentine's Cocktails

Wer sich für ein Treffen am Abend entscheidet, kann entweder ausgehen oder zu sich einladen. Für viele dürfen bei diesem Anlass spannende Cocktails nicht fehlen. Auf Pinterest sind vor allem rosafarbene Drinks für den Galentine's Day beliebt. Beispielsweise der sogenannte Cotton Candy Cocktail – also: Zuckerwatte-Cocktail. Und nein, das ist keine Umschreibung für den Drink, sondern so wie hier (rosa) Realität.

Das Schöne daran ist: Du kannst ihn ganz einfach auch mit alkoholfreiem Prosecco oder Rosé gestalten. Weitere Drink-Varianten mit Alkohol findest du hier – bei der Suche nach dem perfekten alkoholfreien Mix hilft dir dieser Link. Na dann, Prost!

Galentine's Snacks

Die richtigen Knabbereien dürfen ebenfalls nicht fehlen. Ein paar Käsesorten, Oliven, etwas Brot oder Cracker, vielleicht Fleisch wie Serrano-Schinken oder aufgeschnittene Salami: Schon begeisterst du mit einer kunterbunten Snack-Platte. Auch Antipasti (selbst gemacht oder ...selbst eingekauft) passen gut dazu.

Du kannst natürlich auch eine Platte mit Chips, Brezeln oder Salzstangen arrangieren – und auch Snacks für den süßen Gaumen kommen oft gut an. Suche einfach verschiedene Leckereien aus und stelle sie in kleinen Schälchen hübsch angerichtet auf ein Tablett – oder mixe alles miteinander.

Galentine's Brunch

Wohl am beliebtesten ist es, einfach die Freund:innen zu schnappen, ein beliebtes Restaurant oder Café zu wählen und zu frühstücken, lunchen oder brunchen – oder abends miteinander bei einem leckeren Essen zu feiern. Das ist jeder Gruppe selbst überlassen. Denn manche Menschen sind Frühstücksfans und andere wählen lieber am Abend à la carte.

Wenn ihr euch regelmäßig trefft, könnt ihr das Aussuchen der Lokalität rotieren lassen. So ist jede:r einmal an der Reihe und kann die anderen von seinem:ihrem Lieblingsessen überzeugen. Das Einzige, worauf dann geachtet werden sollte, sind mögliche Allergien. Aber unter guten Freund:innen kennt die im Zweifel sowieso schon jede:r.

Feiern mit Freundinnen

Den Ursprung des recht neuen "Feiertags", der in Amerika scheinbar über die Jahre beliebter geworden ist, entstand durch eine Folge der Comedy-Serie "Parks and Recreation". 2010 ging es mit dem Freundinnenfest dort los: Die weiblichen Charaktere ließen ihre Beziehungspartner zu Hause und trafen sich untereinander zum Brunch, um gemeinsam anzustoßen, zu quatschen und sehr spezielle Geschenke auszutauschen. Diese waren zwar in der Theorie gut durchdacht, aufgrund der Serie aber auch eher unterhaltsam. Feststeht: Ihr könnt den Galentine's Day sowohl mit als auch ohne Geschenke feiern und auf euch anstoßen.

Geschenkideen für beste Freund:innen

Es muss nicht immer teuer sein. Mit einer kleinen Geste Dankbarkeit zu zeigen, kann so viel schöner sein. Beispielsweise mit einer Packung Schokolade, die wir mit kleinen Notizen versehen und so dem:der anderen eine Freude machen.

Oder du nimmst ein Glas und füllst es mit verschiedenen farbigen Zetteln, auf denen Erinnerungen, kleine Freund:innen-Dates und dankbare Worte stehen. Das kommt von Herzen und zeigt dem:der Freund:in, dass du sie nicht nur wertschätzt und dir Zeit genommen hast, sondern auch dem, was noch vor euch liegt, entgegenfieberst.

Eine letzte schöne Idee ist eine Freundschaftsbox. Füllen kannst du sie mit verschiedenen Dingen, die dich an die Person erinnern oder kleinen Lieblingssnacks deines:deiner Freund:in. Wir wünschen viel Spaß dabei!