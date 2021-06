In den vergangenen Jahren haben Verschwörungstheorien dazu geführt, dass viele Menschen nur noch "alternative Fakten" in ihrer Wahrnehmung zulassen. Eine Tochter erzählt, wie sehr ihre Mutter komplett von der Realität abgedriftet ist - und was es mit ihrer Familie anstellt.

Nein, neu sind Verschwörungstheorien nicht - schon immer sind Menschen ihrem Verdacht nachgegangen, dass Medien und Politik ihnen wichtige Dinge scheinbar verschweigen wollen. Meistens steckt dahinter nicht mehr als bestenfalls ein Zufall oder schlimmstenfalls eine hasserfüllte Wahnvorstellung ("Echsenmenschen kontrollieren unser Geld") - doch mit der größeren Verbreitung über Social Media ist ein kurioses Randphänomen zu einer größeren Herausforderung für die Gesellschaft angewachsen.

Fake-News, alternative Fakten und Verschwörungstheorien: Im Sog der Gerüchteküche

Spätestens mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten wurde klar, wie groß der Einfluss von gezielten Fehlinformationen sein kann. Auch in Deutschland gibt es zunehmend Familien, die durch die Lügen von Youtubern und Social-Media-Kanälen vor immer neue Konflikte gestellt werden. Erstaunlicherweise ist es häufig die Generation der Großeltern, die ihr Vertrauen in die etablierten Medien verloren haben und jetzt immer häufiger Bestätigung in zweifelhaften Facebook-Gruppen oder Telegram-Kanälen suchen. Oft ist genau diese Spaltung auch das erklärte Ziel der Betreiber: Wie in einer Sekte geht es darum, Kontakte zur Außenwelt und etablierten Medien nach und nach zu kappen und nur noch Bestätigung aus der eigenen Verschwörungsblase zu erhalten. Und je weniger Widerspruch überhaupt stattfinden kann, desto mehr Platz nehmen immer absurdere Verschwörungstheorien in der Wahrnehmung ein.

"Sie ist wie ein anderer Mensch"

Genau dieses Phänomen ist für viele Familien eine echte Belastungsprobe geworden und hat in vielen Fällen sogar dazu geführt, dass Kinder irgendwann verzweifelt den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen haben. Im Video erzählt eine Tochter, wie sehr ihre Familie darunter leidet, wie stark ihre eigene Mutter sich inzwischen von der Realität entfernt hat - und wie sie es schafft, sich ihre Liebe zu ihr nicht davon zerstören zu lassen.

Quelle: RTL