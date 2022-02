Jetzt wird es stürmisch! Warum wir in den kommenden Tagen lieber zu Hause bleiben sollten

Jetzt wird es ungemütlich ­– nach den wenigen schönen und vor allem sonnigen Tagen stehen Sturm und Regen schon wieder in den Startlöchern. Expert:innen sagen: Das wird nicht nur ungemütlich, es sollte mit Einschränkungen und Schäden gerechnet werden.

Gerade erst konnten wir ein bisschen durchatmen und die Sonne mal wieder mehr als einen Tag auf der Haut spüren. Damit ist jetzt Schluss. Noch bevor die Matschpfützen wieder gänzlich getrocknet sind, kommt die nächste Dauerregen-Welle auf uns zugerollt und bringt gleich noch Sturm- und Orkanböen mit sich.

Sturm- und Orkanböen: Ab Mittwochabend wird es in Deutschland sehr ungemütlich

Dabei handelt es sich nicht nur um ein einziges Sturmtief, sondern um eine ganze Serie mit "massiver Orkan- und Sturmflutgefahr", so wetter.com. Nach Meinung der Expert:innen sollte mit entsprechenden Schäden, umgestürzten Bäumen und Einschränken im Auto- sowie Bahnverkehr gerechnet werden. Wer also nicht dringend das Haus verlassen muss, sollte lieber daheim bleiben.

Schon am Mittwoch frischt der Wind auf, und wir müssen uns mit dem Dauerregen anfreunden. Trotz des riesigen Regengebiets hält sich die Gefahrenlage noch in Grenzen. Gebietsweise kann es jedoch dazu kommen, dass kleinere Bäche und Flüsse anschwellen. Die Temperaturen hingegen sind so gar nicht mehr winterlich, fast überall sind sie im zweistelligen Bereich.

Eine Reihe von Stürmen kann zu starken Schäden und Einschränkungen führen

Jetzt geht es los! In der Nacht zu Donnerstag trifft uns der Sturm Ylenia (international Dudely), und der Wind nimmt schlagartig an Fahrt auf, so wetter.com. Es kommt zu Sturm- bis Orkanböen in den Niederungen. Kräftige Schauer und Gewitter runden die ungemütlichen Tage noch ab. Punktuell kann es auch im Flachland zu Orkanböen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde kommen. Auf den Bergen und an den Küsten sind 150 Kilometer pro Stunde drin. Das Sturmfeld wird sich im Laufe des Donnerstags in ganz Deutschland ausbreiten.

Durch den Nordwestwind wird an der Nordseeküste eine Sturmflut erwartet. Auch Hamburg könnte es stark treffen. Ausgerechnet zum Jahrestag der Flutkatastrophe von 1962 wird für St. Pauli eine schwere Sturmflut vorausgesagt. Trotz des heftigen Sturms kann ab und zu auch mal die Sonne durchkommen, der Regen überwiegt allerdings bei bis zu 16 Grad.

Die Stürme halten auch am Wochenende noch an

Am Freitag gibt es eine kleine Atempause, bevor im Laufe des Tages von Westen wieder Südwest-Winde heranbrausen und im Süden Deutschlands für Temperaturen bis zu 17 Grad sorgen. Spätestens zum Abend steht im Westen der nächste Sturm auf der Matte. In der Nacht zu Samstag wird es dann wieder gefährlich. Der Schwerpunkt des Orkantiefs verlagert sich auf die Nordhälfte – möglicherweise wird auch die Mitte Deutschlands von Orkanböen betroffen sein.

Expert:innen warnen eindringlich vor möglichen Schäden und Einschränkungen im Bahn- und Autoverkehr. Man solle sich informieren und die Wetterlage stets im Auge behalten. Kurzzeitig könnte die Bahn den Betrieb auch komplett einstellen. Gerade an den Küsten wird es dann gefährlich werden. Die Expert:innen raten dazu, die Warnungen von Wetter-Apps auf den Mobiltelefonen zu aktivieren, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein.

Am Wochenende kann es wieder Dauerregen und Schneeschauer geben

Damit ist die Schlecht-Wetter-Lage jedoch noch nicht vorbei. Das Wochenende bleibt ebenfalls stürmisch und bringt Schnee- und Regenschauer bei wieder kühleren Temperaturen mit sich. Genaue Prognosen für Freitag und Samstag sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, da es sein kann, dass der Sturm weiter südlich durchgeht. Die Zugbahn eines Sturmes mit solchen Ausmaßen könne meist erst wenige Stunden, bevor er ankommt, berechnet werden. Die Prognosen könnten sich also noch einmal ändern.

Daran, dass der Sturm Deutschland schwer durchrütteln wird, gibt es allerdings keine Zweifel. Auf Orkanböen, Sturmfluten und Dauerregen müssen wir uns wohl oder übel einstellen – und das das gesamte Wochenende.

Verwendete Quellen: wetter.com, focus.de