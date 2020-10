Eine Gesellschaft, die nur aus Frauen oder Männern besteht? Für die meisten Menschen sicherlich eine schreckliche Vorstellung! Denn selbst wenn wir den biologischen Aspekt der Reproduktion einmal außer Acht lassen, ergänzen sich Männer und Frauen im Großen und Ganzen ja relativ gut. Was aber würde unsere Fantasie denn wohl hervorbringen, wenn wir besagte Vorstellung auf einen einzigen Tag begrenzen, also 24 Stunden komplett ohne das jeweils andere Geschlecht ...?

Männer würden vermissen, Frauen ihre Freiheit genießen

Zu genau diesem Gedankenexperiment hat die Influencerin Isabell Gerstenberger ihre Follower*innen aufgerufen. In ihrer Story richtete sie an die Männer die Frage "Was würdet ihr tun, wenn es 24 Stunden lang keine Frauen gäbe?" und an die Frauen entsprechend "Was würdet ihr tun, wenn es 24 Stunden lang keine Männer gäbe?". So harmlos und lustig dieses Gedankenspiel auf den ersten Blick erscheint, so nachdenklich und ernst lassen uns die Antworten werden, die Isabell auf ihre Umfrage erhielt.

Während die Beiträge der Männer weitestgehend in die Richtung gingen "alles wie immer machen" und "Frauen vermissen" – abgesehen von ein paar Ausreißern, die dann erstmal ausgiebig zocken, Shisha rauchen oder verhungern würden (wow, in 24 Stunden verhungern muss man erstmal schaffen!) –, zeigte sich in den Antworten der Frauen ein grundlegend anderes Bild.

Zahlreiche Userinnen gaben etwa unabhängig voneinander an, dass sie nachts ohne Angst spazieren gehen würden, zudem war "anziehen, was ich will" ein häufig geäußerter Gedanke.

Im Gegensatz zu den befragten Männern, die sich durch die Anwesenheit von Frauen in unserer Gesellschaft offenbar kaum beeinträchtigt fühlen (außer dass sie nicht so entspannt zocken und Pfeife rauchen können), scheinen sich sehr viele der befragten Frauen dadurch, dass es Männer gibt, in ihrer Freiheit eingeschränkt und unsicher zu fühlen.

Angst richtet sich weniger gegen Männer als Gewalt

Dieser Befund sollte uns allen zu denken geben. Denn er zeigt, welche spaltenden und belastenden Auswirkungen es auf unsere Gesellschaft hat, dass Themen wie sexuelle Gewalt, Belästigung und Vergewaltigung gegen Frauen noch immer nicht angemessen behandelt und entsprechende Vergehen viel zu selten und viel zu milde bestraft werden.

Obwohl eine sehr große Mehrheit der Männer respektvoll und wertschätzend mit Frauen umgeht und uns keinen Grund gibt, ängstlich oder unsicher zu sein, verpesten diejenigen, die es nicht tun und damit problemlos davonkommen, unser Miteinander und unsere Welt. Ändern kann das kein Geschlecht allein, sondern nur beide gemeinsam.

In unserer Galerie findest du Stimmen von Frauen aus den sozialen Netzwerken und aus unserer Redaktion zu der von Isabell angestoßenen Diskussion. Zwar spielt auch dort das Motiv der Angst bzw. Freiheit eine Rolle – doch manche Frauen denken bei einer männerlosen Welt offenbar in eine ganz andere Richtung ...