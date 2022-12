Das verschenken die Deutschen am liebsten

von Célin Röser Alle Jahre wieder stellt sich die Frage aller Fragen: Was schenke ich am besten meinen Liebsten? Dabei sind sich die Deutschen eigentlich ganz einig.

Weihnachten steht vor der Tür und das bedeutet in vielen Familien: Geschenke! Die lokalen Geschäfte sind überfüllt und der Online-Handel brummt. Doch was legen die Deutschen eigentlich am liebsten unter den Baum?

Die Top 7 der beliebtesten Geschenke

Eins verraten wir schon jetzt: Die Deutschen gehen beim Verschenken lieber auf Nummer sicher. Zumindest lässt uns dies das Präsent auf Platz eins vermuten. Übrigens: Über welches Geschenk sich die Deutschen selbst am meisten freuen, erfahrt ihr auch im Video.

Quelle: Statista