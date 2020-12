von Charlotte Reppenhagen

Jedes Jahr geben Unternehmen zum Jahresende noch einmal richtig Gas und entwerfen emotionale und kreative Werbe-Spots, um das Fest der Liebe zu zelebrieren. Wir haben drei Videos gesammelt, die dieses Jahr im Fokus stehen.

EDEKA: "Lasst uns froh und bunter sein"

Spätestens seit der kultigen "Supergeil"-Videos warten wir jedes Jahr auf den neuen Weihnachts-Spot der Einzelhandels-Kette. 2020 spielt die Werbung an der Fleischtheke, wo sich ein Ehepaar zum diesjährigen Weihnachtsessen beraten lässt. Sie erinnern sich, dass sich die Speisepläne der letzten Weihnachtsfeste stets an der Herkunft der "Schwiegersöhne" orientierte. EDEKA möchte mit dem Spot zeigen, dass ihr Sortiment genau so bunt ist wie die Gesellschaft – bekam dafür allerdings einen Shitstorm. Der Vorwurf einiger Kunden: Der Spot tue das Gegenteil. Er bediene sich zu vieler Klischees und sei diskriminierend. Trotzdem hält das Unternehmen weiterhin an der Kampagne fest und hat sich eine Spendenaktion überlegt: Pro Glas der extra kreierten Suppe „Appetit auf Vielfalt“ gehen 50 Cent an die Deutschlandstiftung Integration.

OTTO: "Weihnachten hat ein Zuhause. Deins. #Heimnachten"

Dieses Jahr veröffentlicht OTTO unter dem Hashtag #Heimnachten drei kurze Spots, die unter dem Motto "Weihnachten hat ein Zuhause. Deins" laufen. Im Video unten seht ihr einen Vater und seine Tochter, die beide die gleiche, starke Leidenschaft für Weihnachten haben. Während der Vater mit ausgefallener Deko den Baum schmückt und mit Lichterketten behängt, hat sich die Tochter ordentlich in Schale geschmissen. Wir finden: Was die weihnachtliche Stimmung angeht, ist es nie "ein bisschen zu viel" und genießen die Vorfreude, die dieser Spot in uns auslöst!

Disney: "Familie ist das schönste Geschenk"

Wer sollte einen emotionalen Weihnachtsspot produzieren können, wenn nicht Disney? Für das Fest der Liebe lautet das Motto aus dem Hause Disney "Familie ist das schönste Geschenk" und macht uns damit auf das aufmerksam, was wirklich wichtig ist – und im Alltag trotzdem leider oft zu kurz kommt. Der Spot erzählt die Geschichte einer Großmutter, die jedes Jahr mit ihrer Enkelin Weihnachtssterne bastelt. Je älter das Mädchen wird, umso weniger Zeit verbringen die beiden miteinander, bis die mittlerweile junge Frau ihrer Oma ein schönes Geschenk macht. Besonders toll: Mit diesem Spot unterstützt das Unternehmen die Initiative "Make A Wish", die schwer kranken Kindern einen Wunsch erfüllt!