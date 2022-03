Gute News: Weltfrauentag: In kleinen Schritten zur Gleichberechtigung +++ UN-Beschluss: Zum 1. April könnte es erstmals mehr als 20 Prozent Frauen in Dax-Vorständen geben +++ Weltweite Plastikverschmutzung soll gestoppt werden.

Die schönsten Nachrichten im BRIGITTE-Good-News-Ticker für März 2022

Die Nachrichten zeigen häufig den Schrecken dieser Welt – aktuell zum Beispiel die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg. Doch es gibt nicht nur die dunklen Seiten, unsere Welt hält so viel Schönes für uns bereit. Wir wollen die kleinen Alltäglichkeiten feiern und euch etwas Positives mit auf den Weg geben. Es ist Zeit für Good News – wenn nicht jetzt, wann dann?

8. März 2022

Weltfrauentag: In kleinen Schritten zur Gleichberechtigung

Jedes Jahr am 8. März stehen Frauen für ihre Rechte ein, schauen zurück auf das, was sie in Sachen Gleichberechtigung schon erreicht haben und kämpfen für das, was noch vor ihnen liegt. Ein guter Zeitpunkt, um auch die kleinen Schritte zu würdigen.

Beinahe jede Frau hat nachts Angst, allein nach Hause zu gehen. Viele halten bereits auf dem Weg von der Bahn bis zur Haustür ihren Schlüssel in der Hand, um sich notfalls verteidigen zu können. Die beste Option wäre natürlich, mit dem Taxi bis nach Hause zu fahren, doch das ist teuer. In München gibt es deshalb seit 2021 wieder das Frauen-Nacht-Taxi, das mit 5-Euro-Gutscheinen von der Stadt bezuschusst wird. Jeder Frau ab 16 Jahren stehen Gutscheine zu, das gilt auch für trans:Frauen, Frauen mit dem Geschlechtseintrag "divers" und non-binäre Frauen. Voraussetzungen: Der Gutschein gilt im Zeitraum von 22 Uhr bis 6 Uhr und die Fahrt muss bei einer Wohnadresse enden. Frauen-Nacht-Taxen gibt es übrigens auch in anderen Städten wie Mannheim und Heidelberg.

Seit 2021 gibt es in einigen Städten Spaniens den Beschluss, dass sich Frauen mit Menstruationsbeschwerden krankmelden dürfen. Ohne Frage: für die Arbeitgeber:innen bedeutet der Ausfall von Arbeitskräften an mehreren Tagen im Jahr weniger Produktivität und weniger Umsatz. Daher ist das Konzept, dass sich in Spanien für den Menstruationsurlaub überlegt wurde, ein fairer und trotzdem gleichberechtigter Ansatz: Wer während der Periode frei nehmen muss, darf das auch – unter der Bedingung, dass die Arbeit an einem anderen Tag nachgeholt wird.

Der US-Fußballverband USSF will zukünftig seine Frauen- und Männer-Nationalmannschaft gleich bezahlen. Der Verband bot den beiden Vereinigungen der Frauen (USWNT) und Männer (USMNT) "identische Vertragsvorschläge" an, um dem Ziel nahe zu kommen, "die A-Nationalmannschaften der Männer und der Frauen in einer einzigen Tarifvertragsstruktur zusammenzufassen".

7. März 2022

Jeder fünfte Dax-Vorstand ist weiblich

Die Personalberatung Russel Reynolds Associates hat eine Analyse der Vorstandsgremien der Dax-40-Vorstände vorgenommen. Das Ergebnis ist erfreulich: Der Frauenanteil in Dax-Unternehmen steigt. Dax 40 sind die umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Sie gelten als die wertvollsten deutschen Unternehmen, und seit 2021 gehören statt 30 mittlerweile 40 Firmen dazu. Unter den Top 10 sind unter anderem das IT-Unternehmen SAP, Volkswagen, Airbus, Allianz und die Deutsche Post.

Seit August vergangenen Jahres besagt die gesetzliche Regelung bezüglich der Frauenquote (FüPoG II), dass bei börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Firmen mit mehr als 2.000 Beschäftigten und mehr als drei Vorstandsmitgliedern bei Neubesetzung darauf geachtet werden muss, dass mindestens eine Frau im Vorstand sitzt.

Im Jahr 2021 legte der Anteil der Frauen in den 40 größten börsennotierten Unternehmen um rund ein Viertel oder fast vier Prozentpunkte von 15,3 auf 19,1 Prozent zu. "Mit den bereits bekannt gegebenen Neubesetzungen wird der Frauenanteil in Dax-40-Vorständen voraussichtlich zum 1. April 2022 erstmals auf über 20 Prozent steigen", heißt es in der Mitteilung von Russel Reynolds Associates. Insgesamt waren im Jahr 2021 42 Prozent aller neu in den Dax 40 bestellten Vorstände Frauen. Die Personalberatung prognostiziert, dass bei gleichem Tempo die Quote in zwei Jahren bei über 30 Prozent liegen könnte.

Drei Unternehmen (Continental, Fresenius MC und Siemens Healthineers) haben im Vorstand bereits einen Frauenanteil von 40 Prozent. Vier kommen auf über 30 Prozent (Daimler, Deutsche Telekom, BASF und RWE). Insgesamt liegen 21 von 40 Dax-Unternehmen auf oder über 20 Prozent.

Es gibt jedoch auch eine Kehrseite: Zwei der Dax-40-Unternehmen erfüllen die gesetzlich geltende Frauenquote noch nicht. Acht der Dax-40-Unternehmen haben weiterhin keine Frau im Vorstand. Hier zeigt sich die begrenzte Wirkung des FüPoG II: Nur zwei dieser acht Unternehmen müssen bei der nächsten Vorstandsberufung eine Frau in die Runde holen (dabei handelt es sich um die Unternehmen Sartorius und MTU). Bei den anderen sechs greift das Gesetz nicht, da sie nicht mitbestimmt sind (dabei handelt es sich um die Unternehmen Brenntag, HelloFresh, Linde und Porsche) oder der Vorstand nur aus drei Mitgliedern besteht (Delivery Hero und Symrise).

3. März 2022

UN-Beschluss: Weltweite Plastikverschmutzung soll gestoppt werden

Kaum ein Meereslebewesen – egal ob in der Tiefsee oder der Antarktis – ist frei von Kunststoff. Nicht nur die offensichtlichen Abfälle wie Dosenhalter, in denen sich Schildkröten und andere Tiere verfangen, sind problematisch, sondern besonders das Mikroplastik, das die Tiere in ihren Organismus aufnehmen. Um eine weitere Verunreinigung der Meere zu verhindern, haben auf der fünften UN-Umweltversammlung (UNEA) im kenianischen Nairobi die 193 Mitgliedsstaaten ein ambitioniertes Abkommen gegen die Plastikverschmutzung an Land und Meer auf den Weg gebracht.

Ein paar Zahlen: Jährlich werden rund 400 Millionen Tonnen Plastik weltweit produziert. Nur neun Prozent davon werden recycelt. Etwa 19 bis 23 Millionen Tonnen Plastikmüll landen pro Jahr in Flüssen, Seen und Meeren – was zwei Lkw-Ladungen pro Minute entspricht.

Das jetzt beschlossene Abkommen ist rechtlich bindend und soll unter einem internationalen Verhandlungsmandat bis Ende 2024 fertig ausgehandelt werden. Ziel ist es, den Neueintrag von Plastik in die Umwelt nun Schritt für Schritt zu reduzieren, bis er ganz gestoppt ist. Und zwar ohne die von beispielsweise Japan geforderte Beschränkung auf Seen, Flüsse und Meere, sondern auch in die Luft und das Land, wo vor allem Mikroplastik ein Problem ist.

Zwar konnten sich die Staaten nicht auf ein generelles Verbot von Einwegplastik einigen, wie vom WWF gefordert, dafür wollen sie den gesamten Lebenszyklus von Plastikprodukten regeln. Das beginnt bereits beim Produktdesign und geht bis hin zum Aufbau einer umweltverträglichen Abfallwirtschaft und funktionierenden Recyclingsystemen. Erst in zweiter Linie wird es darum gehen, das bestehende Plastik aus den Meeren wieder herauszuholen. Das größte Problem bei solchen weitreichenden Abkommen sind meist die Kontrolle und die Sanktionen. Statt schwammiger Formulierungen, wie sie die USA zunächst einbrachten, soll es nationale Berichte geben und der Umsetzungsfortschritt regelmäßig kontrolliert werden.

2. März 2022

Airbnb will Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine bereitstellen

Der CEO der Reiseplattform Airbnb Brian Chesky und seine Mitgründer Joe Gebbia und Nathan Blecharczyk gaben am 28. Februar 2022 bekannt, dass sie über ihre Plattform kostenlose Unterkünfte für bis zu 100.000 Geflüchtete bereitstellen wollen. Diese Unterkünfte sollen vor allem in jenen Ländern bereitgestellt werden, in denen die meisten Geflohenen eintreffen. Sie hätten jetzt vorerst Polen, Ungarn, Deutschland und Rumänien eine Zusammenarbeit angeboten.

Finanziert werden soll die Aktion über drei Schienen: Gelder aus dem börsennotierten Unternehmen selbst, den Spenden des Airbnb.org Refugee Fund und über die beteiligten Gastgeber:innen. Letztere können sich unter Airbnb.org informieren, wie sie an der Aktion teilnehmen können.

1. März 2022

Erste Erfolge bei der Forschung zu antibiotikaresistenten Bakterien

Bakterien: Sie sind kaum zu sehen, können aber einen erheblichen Schaden anrichten. Immer wieder hört man von antibiotikaresistenten Erregern, gegen die wir Menschen kaum etwas ausrichten können. Die Prognose: Bis 2050 sollen Superbakterien für weltweit zehn Millionen Todesfälle pro Jahr verantwortlich sein. Ein Paradebeispiel für die Evolution. Forscher:innen der University of Texas in Austin haben einen neuen Weg gefunden, gegen diese Superbakterien vorzugehen. Dabei nahmen sie ein bestimmtes Protein ins Visier, das die Erreger nutzen, um Resistenzen zu entwickeln.

Das Forscherteam wählte den Ansatz, die Produktion der Resistenzproteine von vornherein zu verhindern. Durch einen Faltprozess wird ein ganz bestimmtes Protein unterdrückt – das sogenannte DsbA. So konnte das Team die Resistenz gegen existierende Antibiotika entfernen. Diese Methode funktionierte bei unterschiedlichen Bakterien. Darunter auch E-coli, K. pneumoniae und P. aeruginosa. Diese sind gemeinsam für einen großen Teil aller superbakteriellen Infektionen verantwortlich.

Zwar können die Chemikalien, mit denen die Forscher:innen das resistente Protein deaktivierten, nicht sicher am Menschen angewandt werden, sie konnten jedoch zeigen, dass der Mechanismus funktioniert.

