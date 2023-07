Während Europas Süden unter Hitzewellen ächzt, stimmen sich die Daheimgebliebenen schon mal auf den Herbst ein. Vor allem der Norden leidet unter Kälte und Regen. Gibt es Hoffnung auf die Rückkehr des Sommers?

Im Mittelmeerraum werden neue Temperaturrekorde aufgestellt. Urlaubsregionen sind von Waldbränden bedroht. Und während sich viele fragen, ob man künftig wegen derartiger Hitzewellen überhaupt noch in Griechenland, Italien und Spanien Urlaub machen könne, friert Deutschland bei unter 20 Grad. Bitter für alle, die jetzt Sommerferien haben und zu Hause bleiben oder eine Reise an die Ostsee geplant haben. Für diejenigen ist der Urlaub bislang buchstäblich ins Wasser gefallen. Aber nicht nur an der Küste, auch andernorts ist es nass und ungemütlich. Teilweise sorgen sogar heftige Unwetter für Verwüstungen. Wird das nochmal was mit dem Sommer?

Sommerloch: nur 12 Sommertage bislang

Im Deutschland-Mittel hatte der Juli 2023 bisher gut 12 Sommertage zu bieten, das heißt mit Spitzenwerten von 25 Grad und mehr, wie wetter.de berichtet. Während Bayern noch über 20 Sommertage und bis zu 11 Hitzetage mit Höchstwerten von 30 Grad zählen konnte, sieht es im Norden ganz düster aus. Die Sommermarke wurde hier nur ein- bis fünfmal geknackt.

Tiefdruckgebiete im Norden verhageln den Sommer – Besserung ab August in Sicht?

Aktuell hat die Wetterlage noch Bestand: Hitze im Süden, Herbst im Norden. Doch lässt sich der Sommer auch im Norden noch einmal blicken, oder müssen wir die Hoffnung aufgeben? Experten sagen: Es gibt kaum Chancen auf warme Temperaturen und Sonne bis Mitte August.

Laut Wetter.de sei die wettersteuernde Strömung festgefahren. Bis ins erste Augustdrittel müssen wir uns also wohl oder übel noch mit der Wetterlage arrangieren. Die warme Luft schafft es erstmal nicht mehr über die Alpen. Stattdessen sorgt ein Tiefdruckgebiet aus Skandinavien weiter für mieses Wetter. Ab Mitte August bestehen jedoch Chancen, dass es auch hierzulande wieder schöner wird und der Herbst nochmal auf die Wartebank geschickt wird. Ob es aber noch einmal richtig warm wird und der Sommer zurückkehrt, bleibt fraglich.

