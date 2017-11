Achtung: Schädliches Fake-Whatsapp im Umlauf!

Mit bloßem Auge ist die Version zunächst nicht als Fälschung zu erkennen: Hacker haben eine App in den Google Play Store geschmuggelt, die sich täuschend echt als Whatsapp ausgibt. Mehr als eine Million Nutzer installierten das Programm mit dem Namen "Update Whatsapp Messenger". In Wahrheit verbirgt sich dahinter jedoch kein Update, sondern eine potenzielle Schad-Software.



Mehr als eine Million Nutzer sind schon reingefallen

Das Raffinierte: Die App tarnt sich als Update, das in Optik und Schreibweise wie das echte Whatsapp daherkommt. Sogar den Hersteller haben die Kriminellen – wie bei der echten Version – mit "WhatsApp Inc." angegeben. Den Firmennamen ergänzten sie einfach um ein unsichtbares Zeichen, wie "The Hacker News" berichtet. So ging die andere Schreibweise durch und fiel zunächst niemandem auf. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, installierte mehr als eine Million Nutzer die Fake-Anwendung bereits.

Einmal auf dem Telefon installiert, finden Nutzer aber nicht etwa einen Messenger-Dienst auf ihrem Smartphone. Im Gegenteil: Die App versteckt sich geradezu, weil sie ohne Namen und Logo erscheint – und richtet unsichtbar im Hintergrund Schaden an! So berichten Nutzer der Plattform "Reddit", dass die App weitere Programme im Hintergrund herunterlädt.

Das sollten Android-Nutzer jetzt tun

Google hat die Fake-App mittlerweile aus dem Play Store entfernt. Nutzer von Smartphone mit Android-Software, die jüngst Whatsapp heruntergeladen oder (vermeintlich) aktualisiert haben, sollten laut Empfehlung der "Bild" jetzt folgendes tun: In den Einstellungen den Punkt "Apps" oder "Anwendungen" anwählen. Dann überprüfen, ob dort ein Programm mit Namen "Update Whatsapp Messenger" gelistet ist. Falls ja, sollten die Nutzer dieses sofort deaktivieren bzw. entfernen.