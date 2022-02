Ändern wir nichts an unserem Umgang mit Plastik, drohen unsere Weltmeere zu vermüllen, so Dr. Bernhard Bauske vom Umweltverband WWF. Denn jedes Jahr gelangen schätzungsweise rund 23 Millionen Tonnen Plastikmüll in unsere Gewässer. Was vielen nicht bewusst ist: Der Plastikmüll, der in die Meere gelangt, verbleibt dort für immer – und zwar meist in Form von Mikroplastik. Und genau dieser belastet das Ökosystem der Meere stark und führt zu einer Gefährdung der darin lebenden Tiere. Um die Situation in den Griff zu bekommen, fordert Dr. Bernhard Bauske ein internationales Abkommen mit einheitlichen, klar definierten Mechanismen. Ansonsten wird sich der Plastikmüll bis 2050 in unseren Weltmeeren vervierfachen.