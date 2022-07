Vorwürfe von Körperverletzung, Ruhestörung, Belästigung: Allein in zwei Jahren scheint Ezra Miller seine Karriere ruiniert zu haben.

Hat Ezra Miller binnen kürzester Zeit und mit gerade einmal 29 Jahren eine vielversprechende Hollywood-Karriere ruiniert? Innerhalb von nur zwei Jahren haben sich zahlreiche Vorwürfe gegen den "The Flash"- und "Phantastische Tierwesen"-Star angesammelt. Beinahe monatlich wird die Skandalakte um ein Kapitel reicher, ein zukünftiges Engagement in der Traumfabrik zugleich immer unrealistischer. Eine Chronologie der Selbstdemontage.

Ursprung und neueste Meldung in einem

Die ersten Vorwürfe gegen Miller rühren aus dem Jahr 2020 und sind dank Videoaufnahmen des Vorfalls wohldokumentiert. In der isländischen Hauptstadt Reykjavík geriet der Star in Streit mit einer jungen Frau, packte sie schließlich am Hals und drückte sie zu Boden. "Willst du kämpfen?", fragte er zuvor die Frau, die im Video keine Anstalten eines Angriffs macht. Erstmals äußerte sich nun das Opfer von vor zwei Jahren gegenüber "Variety" und bestätigt, dass sie Millers Drohgebärden zunächst als "Spaß und Spielchen" verstanden habe - "aber das waren sie dann nicht."

Zuvor habe sich zwischen den beiden ein Gespräch zugetragen, das ihre Annahme bekräftigt haben soll. Aus vermeintlichem Spaß sei der Spruch gefallen, man könne sich ja in zwei Minuten vor der Tür treffen - was der Star offenbar als ernste Kampfansage interpretiert hat.

Zunächst keine Karriereeinbußen

Trotz dieses Vorfalls blieb Miller im Hollywood-Geschäft. 2022 war er im neuesten Teil "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" wieder als Credence Barebone zu sehen. Auch die Dreharbeiten zu "The Flash", sein erster Solostreifen als DC-Held, fanden Mitte 2021 statt. Nach mehreren Verschiebungen ist der Film derzeit für Juni 2023 angekündigt. Millers jüngste Eskapaden aus dem Jahr 2022 sind jedoch wahrlich nicht die beste Werbung für das Comic-Spektakel.

Etwa ein Vorfall aus dem Februar 2022, als Miller eine Freundin in Deutschland besuchte. Auf die einfache Bitte, nicht in deren Wohnung zu rauchen, sei der Star regelrecht ausgeflippt, zitiert "Variety" die Frau. "Bestimmt 20 Mal" habe sie den Schauspieler daraufhin aufgefordert, ihre Wohnung zu verlassen und sei dafür beschimpft worden. Erst als sie die Polizei rief, sei Miller schließlich abgedampft, zu einer Festnahme kam es damals (noch) nicht.

Randale auf Hawaii

Nur rund einen Monat später und am anderen Ende der Welt war es dann aber so weit. In einer Karaoke-Bar in Honolulu, Hawaii, randalierte Miller so sehr, dass eine Festnahme wegen Ruhestörung und Belästigung folgte, wie die zuständige Polizei via Twitter mitteilte.

Wiederum einen Monat später erfolgte Festnahme Nummer zwei auf Hawaii. Dieses Mal sei "ein 29-jähriger Besucher aus Vermont wegen Körperverletzung zweiten Grades festgenommen" worden. Von den herbeigerufenen Beamten sei der Angreifer als Ezra Miller identifiziert worden, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Vorgeworfen wurde dem Star, nach einer Meinungsverschiedenheit einen Stuhl auf eine 26-jährige Frau geschleudert zu haben. Dabei habe das Opfer eine Schnittwunde an der Stirn davongetragen.

Einstweilige Verfügung eingereicht

Und erst in diesem Juni der bislang jüngste Skandal: Die Eltern einer 18-Jährigen haben vor Gericht Unterlagen eingereicht, in denen sie dem Schauspieler vorwerfen, ihre Tochter seit Jahren zu manipulieren. Dies geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die in North Dakota eingereicht wurden und auch dem "People"-Magazin vorliegen.

"Ezra setzt Gewalt, Einschüchterung, Gewaltandrohung, Angst, Paranoia, Wahnvorstellungen und Drogen ein, um die junge Tokata zu beherrschen", heißt es demnach in dem Dokument. Die Eltern wollen folglich eine einstweilige Verfügung gegen den US-Star erwirken. Für den 12. Juli wurde eine Anhörung anberaumt, um die Klage der Eltern zu behandeln.