Die Leichtathletik-Stars Gina Lückenkemper und Niklas Kaul wurden als Deutschlands Sportlerin und Sportler des Jahres 2022 ausgezeichnet.

Die Leichtathletin Gina Lückenkemper (26) ist Deutschlands Sportlerin des Jahres 2022. Der Sprint-Star wurde am Sonntag bei einer Gala im Kurhaus in Baden-Baden geehrt. Sie hatte bei den European Championships in München Gold über 100 Meter und mit der Staffel gewonnen. Auf die weiteren Podiums-Plätze kamen die dreimalige "Sportlerin des Jahres" Malaika Mihambo (Weitsprung) und Natalie Geisendörfer (Rodeln).

Zum Sportler des Jahres wurde der Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul (24) gekürt. Hinter ihm folgen Vinzenz Geiger (Nordische Kombination) und Florian Wellbrock (Schwimmen). Die Auszeichnung "Mannschaft des Jahres" ging an die Fußballer der Frankfurter Eintracht, sie sich im Finale der UEFA Europa League nach Verlängerung und Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers durchsetzten. In der Team-Wertung belegte die 4x100-m-Staffel der Frauen den zweiten Rang, auf Platz drei kam die Fußballnationalmannschaft der Frauen.