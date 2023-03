Schauspielerin Gina Rodriguez und ihr Ehemann Joe LoCicero haben Nachwuchs bekommen. Sie bestätigte die Geburt ihres ersten Kindes.

Gina Rodriguez (38) ist Mutter geworden. Ein Sprecher des "Jane the Virgin"-Stars bestätigte "Popsugar", dass das erste Baby der Schauspielerin und Ehemann Joe LoCicero (36) das Licht der Welt erblickt hat. Weitere Details wie der Name oder das Geschlecht des Kinds wurden nicht bekannt gegeben. "Page Six", die Promiseite der "New York Post", hatte zuvor Fotos der 38-Jährigen veröffentlicht, die sie mit Baby bei einem Spaziergang in Los Angeles zeigen.

Schwangerschaft verkündete sie im Sommer

Im vergangenen Juli, an ihrem 38. Geburtstag, verkündete Rodriguez die Schwangerschaft. Bei Instagram teilte sie einen Zusammenschnitt, in dem Fotos und Videos von ihr selbst und ihrem Ehemann zu sehen sind. Am Ende erscheint ein Clip, in dem sie einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält. "Dieser Geburtstag ist einfach anders", schrieb Rodriguez dazu. In den darauffolgenden Monaten postete sie immer mal wieder Fotos von sich mit wachsendem Babybauch.

Gina Rodriguez feierte 2014 mit der Comedy-Serie "Jane the Virgin" ihren Durchbruch. Die Sendung lief bis 2019. Für ihre Darbietung in der Serie erhielt sie 2015 einen Golden Globe. Seit 2016 datete sie den Schauspieler und MMA-Fighter Joe LoCicero, den sie am Set von "Jane the Virgin" kennenlernte. Das Paar heiratete im Mai 2019.