Topmodell Gisele Bündchen zeigt sich emotional über das Ende ihrer Ehe mit Tom Brady. Die Scheidung sei der "Tod meines Traums" gewesen.

Gisele Bündchen (42) ziert die April-Ausgabe der "Vanity Fair". In der Coverstory spricht das Model offen über seine Scheidung von NFL-Star Tom Brady (45). Das Ehe-Aus nach 13 Jahren habe für sie den "Tod meines Traums" bedeutet. "Es ist hart, weil man sich vorstellt, dass das Leben auf eine bestimmte Art und Weise ablaufen würde und man tat, was man konnte, wissen Sie?", führt sie aus, ehe ihre Stimme bricht.

Mit wässrigen Augen fährt sie fort: "Man gibt alles, was man hat, um seinen Traum zu verwirklichen." Man gebe "hundert Prozent von sich selbst". Es breche einem das Herz, "wenn es nicht so ausgeht, wie man es sich erhofft und erarbeitet hat. Aber man kann nur seinen Teil dazu beitragen." Bereits als Kind habe sie "an Märchen geglaubt". Für diese Eigenschaft ist Bündchen "dankbar", auch wenn ihr persönliches Liebesmärchen nicht wahr geworden ist.

Gisele Bündchen äußert sich zu Beziehungsgerüchten

Dass sie in Milliardär Jeffrey Soffer (55) eine neue Liebe gefunden haben könnte, dementiert Bündchen. Auf den Milliardär angesprochen, betont das Model: "Ich habe in keiner Weise eine Beziehung zu ihm." Soffer sei "Toms Freund, nicht mein Freund." Sie "würde nicht mit diesem Typen zusammen sein". Entsprechende Gerüchte seien "absurd" und "lächerlich".

Eine Beziehung mit ihrem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente (34) bestätigt sie ebenfalls nicht. "Ich denke, im Moment ist es leider so, dass sie versuchen werden, mich mit irgendetwas in Verbindung zu bringen, weil ich geschieden bin", sagt sie. Valente sei "ein guter Freund geworden" und "ein Mensch, den ich bewundere und dem ich vertraue". Er und seine Brüder würden nicht nur sie, sondern auch ihre Kinder trainieren. Für diese sei es "so gut", "diese Art von Energie um sich zu haben".

Scheidung nach 13 Ehe-Jahren

Gisele Bündchen und Tom Brady hatten ihre Scheidung Ende Oktober öffentlich gemacht. Wie beide auf ihren Instagram-Profilen bekannt gaben, wurde die Entscheidung einvernehmlich getroffen. "Die Entscheidung, eine Ehe zu beenden, ist nie leicht", erklärte Bündchen in ihren Insta-Storys. Aber man habe sich auseinander entwickelt. Sie sei dankbar für die Zeit, die man gemeinsam gehabt habe. Auch Brady zeigte sich in seinen Storys dankbar und gab zu verstehen, dass die Trennung "schmerzvoll und schwierig" sei. Das Paar sei aber "mit [...] wunderbaren Kindern gesegnet, die weiterhin der Mittelpunkt unserer Welt sein werden". Man würde weiterhin als Eltern den Kindern die Liebe zukommen lassen, die sie verdienen. Gegenseitig wünsche man sich nur das Beste, egal wie das nächste Kapitel des jeweils anderen im Leben aussehen wird.

Die beiden waren seit 2006 ein Paar und seit dem 26. Februar 2009 verheiratet. Im Dezember desselben Jahres kam Sohn Benjamin zur Welt. Drei Jahre später wurde Tochter Vivian geboren. Aus einer früheren Beziehung mit der Schauspielerin Bridget Moynahan (51) hat Tom Brady zudem Sohn John Edward Thomas Moynahan (15).