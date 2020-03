Gloria Gaynor: Disco-Queen singt gegen das Coronavirus an

Die US-amerikanische Soul-Diva und Disco-Sängerin Gloria Gaynor (70) hat mit einem kurzen Video auf TikTok einen viralen Hit gelandet. Darin singt sie mithilfe ihres weltberühmten Songs "I Will Survive" gegen das derzeit grassierende Coronavirus an. Der kurze Clip, in dem Gaynor vorbildlich ihre Hände wäscht, wurde von ihr selbst auch via Twitter verbreitet. Dazu schrieb die Künstlerin: "Es braucht nur 20 Sekunden, um zu überleben."

Unter dem Hashtag #IWillSurviveChallenge machten es ihr bereits einige ihrer Fans nach und fordern somit die Bevölkerung auf, in Zeiten der Corona-Krise noch mehr auf eine angemessene Hand-Hygiene zu achten. Gaynor wurde während der großen Disco-Welle in den 70er- und frühen 80er-Jahren zu einem Weltstar. Neben "I Will Survive" wurde vor allem auch ihr Song "I Am What I Am" zum Klassiker.