Am Sonntag (28.2) werden die Golden Globes verliehen. Moderatorin Tina Fey versprach, dass die Show in diesem Jahr unpolitisch sein werde.

Am Sonntag (28. Februar) werden die Golden Globes zum 78. Mal verliehen. Nach fünf Jahren als Moderator übergibt der britische Comedian Ricky Gervais (59) in diesem Jahr das Ruder an die Comediennes Tina Fey (50, "Bossypants") und Amy Poehler (49, "Parks and Recreation"). Tina Fey versprach nun in einem Podcast, dass die Verleihung nicht politisch sein wird.

Im Gespräch mit Journalistin Jill Rappaport (56) in ihrem Podcast "Rappaport to the Rescue" sagte die Schauspielerin: "Wir wollen einfach eine spaßige Unterhaltung für die Menschen zu Hause machen." Da sie die Show als Möglichkeit sehe, um den Stress hinter sich zu lassen, sei die Verleihung ungeeignet für politische Aussagen. "Es scheint mir einfach nicht wie der passende Ort für politische Witze", fügte die 50-Jährige hinzu.

Poehler und Fey moderieren die Show nicht zum ersten Mal. Zuletzt standen sie gemeinsam 2015 auf der Bühne der "Golden Globes" und führten durch den Abend.