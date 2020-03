Gossip Girl: Der Cast des Reboots steht fest

Wird sie die neue Clique der Upper East Side anführen? US-Jungschauspielerin Emily Alyn Lind wird im geplanten Reboot der Erfolgsserie "Gossip Girl" eine Hauptrolle übernehmen. Das berichtet das US-Branchenblatt "Deadline". Lind wird Audrey spielen, die sich nach einer Langzeitbeziehung die Frage stellt, was noch so in der Welt auf sie warten könnte. Die US-Amerikanerin bringt Serien-Erfahrung, sie spielte unter anderem in "Revenge" (2011-2015) und "Code Black" (2015-2016) wiederkehrende Rollen.

Wie "TV Line" berichtet, sollen zudem Whitney Peak ("The Chilling Adventures of Sabrina"), Eli Brown ("Pretty Little Liars: The Perfectionists"), Johnathan Fernandez ("Lethal Weapon") und Broadway-Darsteller Jason Gotay zum Cast gehören.

Diese Schauspielerin kehrt zurück

Eine weitere wichtige Figur wurde bereits im November 2019 besetzt: Kristen Bell (39, "Veronica Mars") hat auch bei der Neuauflage als Erzählerin zugesagt. "Kristen Bell war immer die Stimme von 'Gossip Girl' und wird es immer sein", bestätigten die Produzenten "TV Line". Die Handlung soll acht Jahre nach dem Abschalten der Gossip-Seite spielen und eine neue Generation der wohlsituierten Teenager der New Yorker Upper East Side in den Mittelpunkt stellen. Die Neuauflage stammt vom Original-Produzenten-Trio Josh Schwartz, Stephanie Savage und Joshua Safran.

Letzterer betonte im Interview mit dem "Hollywood Reporter", dass neue Geschichten erzählt werden und die Serie sich mit der weiterentwickelten Social-Media-Welt befasse, was viele Fans als Andeutung verstehen, dass ein Comeback der Original-Stars wie Blake Lively (Serena) oder Leighton Meester (Blair Waldorf) ausgeschlossen sei. Vorerst sind zehn Episoden der ersten Staffel geplant, die auf dem Streamingdienst HBO Max laufen, der im Mai 2020 in den USA startet.