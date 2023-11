Taylor Swift schreibt Grammy-Geschichte: Niemand wurde zuvor öfter in der Kategorie "Song des Jahres" nominiert als die US-Sängerin.

Die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift (33) hat am Freitagabend erneut einen Rekord gebrochen. Dank der Nominierung ihres Hits "Anti-Hero" bei den kommenden Grammy Awards 2024 in der Kategorie "Song des Jahres" gelang ihr Historisches: Noch nie zuvor wurde jemand für diese prestigeträchtige Kategorie siebenmal vorgeschlagen. Zuvor teilte sie sich den Rekord mit Paul McCartney (81) und Lionel Richie (74).

Ebenfalls nominiert wurden laut Veranstalter in dieser Hauptkategorie Lana Del Rey (38), Dua Lipa (28), Miley Cyrus (30), Olivia Rodrigo (20), Billie Eilish (21) und SZA (36). Insgesamt könnte Swift im kommenden Jahr sechs Grammys mit nach Hause nehmen. Als Siegerin in absoluten Zahlen ging die R&B-Sängerin SZA hervor, die insgesamt neun Nominierungen einheimsen konnte - so viel wie kein anderer Künstler oder Künstlerin in diesem Jahr. Wie Swift geht auch SZA in den Hauptkategorien "Song des Jahres" und "Album des Jahres" an den Start.

In diesem Jahr war es schwieriger für die Künstler auf die sogenannten Shortlists als Nominierte zu gelangen, da die Organisatoren die Anzahl in jeder Kategorie von vormals zehn auf nun acht reduziert hatten. Die Verleihung der 66. Grammy Awards im Jahr 2024 findet am 4. Februar in Los Angeles statt.

Die 66. Grammy Awards im Jahr 2024 sind fest in weiblicher Hand

Drei Musikerinnen erhielten insgesamt sieben Nominierungen: Victoria Monét (34), Phoebe Bridgers (29, sechsmal mit ihrer Band Boygenius) und der Toningenieur Serban Ghenea (54). Insgesamt scheint die Musikwelt derzeit fest in Frauenhand zu sein. Jon Batiste (36) ist der einzige männliche Künstler, der sechsmal oder öfter seinen Namen auf den Shortlisten wiederfindet. Im Gegensatz dazu schafften diese Hürde insgesamt neun Künstlerinnen.

Der wichtigste Musikpreis, die Grammy Awards, werden seit 1959 in insgesamt 91 Kategorien verliehen. Den Rekord für die meisten Grammy als Einzelkünstler oder Einzelkünstlerin hält aktuell Beyoncé (42) mit insgesamt 32 Auszeichnungen. Michael Jackson (1958-2009) hält mit acht Grammy-Gewinnen bei zwölf Nominierungen im Jahr 1984 sowohl den Rekord der meisten Auszeichnungen als auch der meisten Nominierungen bei einer einzelnen Veranstaltung.

