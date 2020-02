Greta Thunberg: Die Klimaaktivistin wird zum Serienstar

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (17) hat ein neues Projekt an Land gezogen. Wie die britische Produktionsfirma BBC Studios mitteilte, ist eine mehrteilige Dokuserie mit der 17-Jährigen in Planung. Die neue Serie begleite Thunberg auf ihrem "internationalem Kreuzzug", der sie "an die vorderste Front des Klimawandels führt". Dabei soll untersucht werden, "welche Maßnahmen ergriffen werden können, um den Klimawandel und die von ihm verursachten Schäden zu begrenzen".

"Ein außerordentliches Privileg"

Experten werden in der Dokuserie den wissenschaftlichen Stand zum Klimawandel darlegen. Greta selbst werde führende Wissenschaftler sowie Politiker und wichtige Unternehmer treffen, um mit ihnen die wissenschaftlichen Beweise zu erkunden und sie zum Umdenken zu bewegen. Neben Thunbergs Umwelt-Engagement werde die Serie "auch ihre eigene Reise ins Erwachsenenalter" zeigen und private Momente einfangen.

Executive Producer Rob Liddell von BBC Studios sagte über das neue TV-Projekt, dass es an der Zeit für eine Serie sei, die sich mit dem Klimawandel befasse. Es sei "ein außerordentliches Privileg", dies gemeinsam mit Greta tun zu können. So könne man zudem einen Einblick in ihre Welt bekommen, "wie es ist, eine globale Ikone und eines der berühmtesten Gesichter des Planeten zu sein". Wie viele Episoden die Serie umfassen werde und wann sie ausgestrahlt werden soll, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Die BBC-Produktion ist zudem nicht das einzige TV-Projekt, das sich mit Greta Thunberg befasst. Die amerikanische Streamingplattform Hulu hat für 2020 eine Dokumentation mit dem Arbeitstitel "Greta" angekündigt.