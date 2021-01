Greta Thunberg ziert jetzt eine schwedische Briefmarke. Die neue Serie mit dem Namen "Wertvolle Natur" ist ab heute erhältlich.

Greta Thunbergs (18, "No One Is Too Small to Make a Difference") Engagement für die Umwelt wird einmal mehr gewürdigt. Die Klimaaktivistin ist das Motiv einer neuen schwedischen Briefmarkenreihe mit dem Namen "Wertvolle Natur". Das gab das Logistikunternehmen PostNord in einer Pressemitteilung bekannt. Wie ein Bild auf Instagram zeigt, wird die 18-jährige Schwedin auf der Briefmarke in ihrem ikonischen gelben Regenmantel dargestellt. Sie steht dabei an einer Klippe und beobachtet fliegende Schwalben.

"Wir freuen uns sehr, dass Greta neben mehreren wichtigen Abbildungen auf unseren Briefmarken symbolisiert wird", heißt es in einem Statement von PostNord. Thunbergs Arbeit sei wichtig, "um unsere Natur für kommende Generationen zu bewahren". Das Unternehmen wolle seinen Fokus künftig ebenfalls auf Umwelt und Klimaauswirkungen legen "und die Branche in die richtige Richtung" lenken. Die Briefmarkenserie ist ab Donnerstag (14. Januar) erhältlich.