Grey's Anatomy: Zum Abschied von Justin Chambers gibt eine Überraschung

Anfang Januar wurde bekannt, dass Schauspieler Justin Chambers (49) die beliebte Ärzteserie "Grey's Anatomy" verlässt. Er war seit der ersten Staffel als Dr. Alex Karev zu sehen. Seinen letzten Auftritt hatte er bereits im November 2019, was Fans noch mehr überraschte. Alex' Abwesenheit wurde nebenbei erwähnt, der Arzt war zu seiner kranken Mutter gereist. In Folge 16 der laufenden 16. Staffel, die den Titel "Leave A Light On" trägt, wurde das Schicksal von Dr. Alex Karev endgültig aufgeklärt. Und zwar mit einer faustdicken Überraschung.

Achtung, die folgenden Passagen enthalten massive Spoiler aus Staffel 16 von "Grey's Anatomy". Wer die Folgen noch nicht kennt, sollte nicht weiterlesen!

So steigt Dr. Alex Karev aus

Allein der Teaser zur Folge, der auf YouTube veröffentlicht wurde, versprach, dass es ein emotionaler Abschied wird. Es gab US-Medienberichten zufolge einige Flashbacks zu sehen. Justin Chambers hat für die Episode keine neuen Szenen gedreht. Dafür war seine Stimme als Voiceover zu hören, denn seine Figur Dr. Alex Karev hat Briefe nach Seattle geschickt. Unter anderem an seine beste Freundin, Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo, 50) sowie an Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson, 50) und Dr. Jo Wilson (Camilla Luddington, 36), seine Frau.

Die absolute Überraschung: Dr. Alex Karev ist wiedervereint mit Dr. Isobel "Izzie" Stevens, die von Staffel eins bis sechs von Schauspielerin Katherine Heigl (41) gespielt wurde. Die beiden leben nun auf einer Farm in Kansas und haben Zwillinge, Eli und Alexis, die mittlerweile fünf Jahre alt sind. Wie ist das möglich? Izzie hat Embryonen benutzt, die das Ex-Ehepaar vor langer Zeit eingefroren hatte. Die Wiederbelebung ihrer alten Romanze habe begonnen, als Alex Izzie angeschrieben hatte, um Meredith zu helfen, die drohte ihre Lizenz zu verlieren.

"Grey's Anatomy"-Showrunner Krista Vernoff (46) sagte in einem Statement, dass es "fast unmöglich" gewesen sei, sich von Alex Karev zu verabschieden. Das Team habe die Figur und die "nuancierte Darstellung" von Justin Chambers geliebt. "Wir werden ihn schrecklich vermissen. Und wir werden immer dankbar sein für seinen Einfluss auf unsere Show, auf unsere Herzen, auf unsere Fans, auf die Welt."

Bei den Fans kommt das erzählte Serien-Ende von Dr. Alex Karev nicht gut an. Im Netz regt sich vehementer Widerstand, der zwischen Schock und Wut rangiert. Viele Fans nennen die Aufklärung "schrecklich" und beschweren sich, dass damit die ganze Entwicklung der Serienfigur zunichte gemacht worden sei. Einige erklären gar, sie hätten einen Serientod bevorzugt. Die Drehbuchautoren hätten versagt - so der Tenor der Fans. Wann die Folge in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.