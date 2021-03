"Grill den Henssler": In der ersten Folge treten (v.r.) Sophia Thomalla, Harald Glööckler und Tom Beck gegen Profikoch Steffen Henssler an.

In der Frühjahrsstaffel "Grill den Henssler" wird ein Jubiläum gefeiert. Zum Auftakt kochen Sophia Thomalla, Tom Beck und Harald Glööckler.

In der Frühjahrsstaffel "Grill den Henssler" (VOX) gibt es "Specials, Premieren und ein Jubiläum voller Überraschungen". Das verspricht der Sender in einer Mitteilung vom Freitag. Zum Auftakt kochen Schauspieler und Musiker Tom Beck (43), Moderatorin Sophia Thomalla (31) und Modedesigner Harald Glööckler (55) Vorspeise, Hauptgericht und das Dessert. Im Wettkampf mit Profikoch Steffen Henssler (48) werden die drei von Koch-Coach Haya Molcho (geb. 1955) unterstützt. In Folge zwei steht eine Premiere an: Zum ersten Mal in der "Grill den Henssler"-Geschichte treten nicht-prominente Hobbyköche und Hobbyköchinnen gegen Henssler an.

Am vierten Sonntag wird die 100. Folge und damit das Jubiläum gefeiert. Neben heißen Überraschungen warten auf den Hamburger Koch-King drei "Grill den Henssler"-Ikonen: Autoexpertin Panagiota Petridou (41) kocht das Dessert. Sie war schon in der allerersten Folge am 29. September 2013 dabei. Hensslers Dauerrivale Detlef Steves (52), der aber auch schon für ihn einsprang, wird die Vorspeise servieren. Und beim Hauptgericht muss sich Henssler mit Comedian und Kumpel Mario Barth (48) messen. Unterstützt werden die drei Herausforderer von Koch-Coach Ali Güngörmüs (44).

In der nächsten Folge steht dann auch schon das Muttertags-Special mit prominenten Mutter-Kind-Konstellationen auf dem Programm. Die Vorspeise bereiten Natascha Ochsenknecht (56) und ihre Mutter Bärbel Wierichs zu. Für die Hauptspeise sind Sängerin Sarah Lombardi (28) und ihre Mutter Sonja Strano Engels zuständig. Und das Dessert kreieren Schauspieler Moritz Sachs (42) und seine ehemalige "Lindenstraßen"-Mama "Mutter Beimer" alias Marie-Luise Marjan (80).

Die sieben neuen Folgen der Frühlingsstaffel sind ab dem 11. April sonntags um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen. Moderiert werden die Sendungen wieder von Laura Wontorra (32).