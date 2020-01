Grimes und Elon Musk: Kryptischer Instagram-Post lässt Nachwuchs vermuten

Mit einem kontroversen Foto und einem mehr oder weniger kryptischen Kommentar hat Musikerin Grimes (31, "Oblivion") das Gerücht in die Welt gesetzt, dass sie schwanger ist. Seit 2018 ist Grimes, deren bürgerlicher Name Claire Boucher ist, mit dem Tesla-Gründer und Multi-Millionär Elon Musk (48) zusammen. Auf Instagram postete die Musikerin - die derzeit auch an einem neuen Album arbeitet - ein retuschiertes Bild, in dem auf ihrem gewölbten Babybauch ein Fötus zu sehen ist.

"Bin fast damit durchgekommen"

Auf einen Kommentar, der darauf hinwies, dass sie ihre Brustwarzen nicht nach den Instagram-Richtlinien zensiert habe, antwortete sie schließlich: "Ich habe kurz darüber nachgedacht, sie zu zensieren (es wird vermutlich sowieso runtergenommen) aber das Foto ist viel ungezähmter mit den Nippeln. Außerdem ist es ein sehr wilder und kriegerischer Zustand, schwanger zu sein. [...]" Für viele Fans eine eindeutige Bestätigung. Nachdem das Bild von Instagram tatsächlich gelöscht worden ist, hat Grimes es mittlerweile noch einmal hochgeladen - diesmal mit verdeckten Brustwarzen. "Zensiert für Insta haha - bin fast damit durchgekommen", schrieb sie dazu.

Unter dem Gesichtspunkt der neuen Informationen sehen Fans nun auch in einem anderen Foto in Grimes' Instagram-Feed eindeutige Anzeichen: In einem Bild vom November scheint sich bereits ein vermeintlicher Babybauch bei der sonst extrem dünnen Künstlerin abzuzeichnen. Für Grimes wäre es das erste Kind. Musk dagegen hat bereits fünf Söhne mit seiner ersten Frau Justine Wilson (47).