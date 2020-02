Großstadtrevier: Jan Fedder wird noch in dieser Staffel verabschiedet

Nach Jan Fedders überraschendem Tod am 30. Dezember 2019 haben sich nicht nur die Fans der Kultserie "Großstadtrevier" gefragt, wie und wann seine Rolle des Polizeioberkommissars Dirk Matthies verabschiedet werden soll. Redaktion und Produktion des Erfolgsformates haben nun eine Entscheidung getroffen, wie das Erste mitteilte.

"Das Ausscheiden von Polizeioberkommissar Dirk Matthies alias Jan Fedder erfolgt noch in der laufenden 33. Staffel." Dafür wurden am gestrigen Dienstag (18.2.) im Rahmen eines nachträglichen Drehtags in der neuen Wache auf dem Gelände von Studio Hamburg einige Extra-Szenen gedreht.

Große Anteilnahme nach seinem Tod

"Jan Fedder hat das 'Großstadtrevier' über Jahrzehnte mit seinem unverwechselbaren Charakter geprägt. Wir wären den vielen Menschen und ihrer großen Anteilnahme nach seinem Tod nicht gerecht geworden, hätten wir mit seinem Abschied bis zum nächsten Jahr gewartet", erklärt Diana Schulte-Kellinghaus (NDR), Executive Producer der Serie, die Entscheidung.

Die neuen Szenen

Die neuen Szenen werden laut Ankündigung in die Folge 452 mit dem Titel "Absolute Anfänger" integriert. Ausgestrahlt wird diese voraussichtlich am 4. Mai 2020 im Ersten. Ein inhaltliches Detail verrät der Sender immerhin schon mal: "Im Polizeikommissariat 14 taucht ein mysteriöser Brief auf, mit dem die Dinge ihren unerwarteten Lauf nehmen."

Schauspieler starb Ende Dezember

Jan Fedder verstarb am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren in seiner Hamburger Wohnung. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung fand die von Fedder zu Lebzeiten persönlich geplante Trauerfeier am 14. Januar 2020, seinem 65. Geburtstag, im Hamburger Michel statt. Anschließend gab es einen Trauerkonvoi durch St. Paulis Straßen. Zwei Tage später wurde der Hamburger Künstler im engsten Familien- und Freundeskreis auf dem Ohlsdorfer Friedhof beigesetzt.