Großstadtrevier: Letzte Episode mit Jan Fedder heißt "Schlüsselmomente"

Mit Jan Fedder ist am 30. Dezember 2019 nicht nur ein talentierter Schauspieler gestorben. Auch einer der berühmtesten TV-Beamten Deutschlands, Dirk Matthies aus dem "Großstadtrevier", geht von uns. Wie genau sein Abschied aussehen wird, das konnte die ARD auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news noch nicht mit Bestimmtheit sagen. Bereits beschlossen ist aber laut einem Sendersprecher: "Sicher wird es eine Würdigung von Dirk Matthies (Jan Fedder) innerhalb der Serie geben. Die Rolle wird aber sicher nicht fortgesetzt bzw. neu besetzt."

Letzter Auftritt in "Schlüsselmomente"

Vor seinem Tod konnte Fedder noch für die nunmehr 33. Staffel der Kultserie drehen, die ab dem 27. Januar 2020 (18:50 Uhr) im Ersten anlaufen wird. In sieben der neuen Folgen mimt der Schauspieler ein letztes Mal seine Paraderolle als kauzig-liebenswerter Bulle. "Die letzte Episode, in der er zu sehen sein wird, hat den Titel 'Schlüsselmomente' und ist für den 23. März 2020 geplant", heißt es von Senderseite.

Zudem bestätigte der Sender spot on news, dass Jan Fedder auch für die 34. Staffel fest eingeplant war. Diese "ist bereits beauftragt, die Dreharbeiten beginnen im Frühjahr. Wie hier auf den Tod von Jan Fedder eingegangen wird, entscheidet die Redaktion in Zusammenarbeit mit der Produktion in den nächsten Wochen." Fedder verstarb am 30. Dezember überraschend im Alter von 64 Jahren.