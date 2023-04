Brad Pitt soll einem 105-Jährigen erlaubt haben, komplett mietfrei bei ihm zu leben. Das verriet jetzt eine ehemalige Nachbarin des Stars.

Brad Pitts (59) ehemalige Nachbarin hat eine herzerwärmende Geschichte über den Hollywood-Star ausgeplaudert. Nachdem Pitt im Jahr 1994 für 1,7 Millionen US-Dollar ein weitläufiges Anwesen in Los Angeles erworben hatte, soll der Oscarpreisträger seinen Grund und Boden in den Folgejahren sukzessive durch Zukäufe von Nachbargrundstücken erweitert haben, die auf den Markt kamen. Auf einer dieser Immobilien lebte laut Pitts damaliger Nachbarin Elvira (71) ein älterer Mann, der kurz zuvor Witwer geworden war. Ihm gegenüber zeigte sich der Star besonders großzügig, wie die Schauspielerin jetzt in "People" enthüllte.

Mietfreiheit auf Lebenszeit

Horror-Legende Elvira, auch bekannt unter ihrem bürgerlichen Namen Cassandra Peterson, hatte Pitt im Jahr 1991 ihr Haus verkauft, und wurde anschließend selbst zur Nachbarin des Stars. Im Gespräch mit "People" erklärte die 71-Jährige nun, dass sich der Hollywood-Star dem verwitweten älteren Mann gegenüber "sehr, sehr gütig" verhalten habe. "Ich weiß, dass Brad ihm erlaubte, dort zu leben, ohne irgendetwas zu bezahlen, bis er starb", so Elvira.

"John wurde 105 Jahre alt"

Der John genannte Nachbar habe im Anschluss "einfach ewig weitergelebt", berichtet die Voreigentümerin des Hauses weiter. "Ich kann mir vorstellen, dass Brad sich dachte: 'Gut, er kann dort leben, bis er stirbt, was jetzt jederzeit passieren könnte'". Doch das großzügige Arrangement habe Elvira zufolge über eine ganze Weile fortgedauert. "Es war ziemlich lustig, denn John wurde 105 Jahre alt", so die Schauspielerin wörtlich.

Im vergangenen Monat hat Pitt das Anwesen, auf dem er mit Ex-Frau Angelina Jolie (47) die gemeinsamen Kinder Maddox, Pax, Zahara, Shiloh sowie die Zwillinge Knox und Vivienne aufzog, jedoch verkauft. Das Ehepaar trennte sich im Jahr 2016.