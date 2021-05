Günther Jauch ist wieder zurück: Der Moderator feierte bei der RTL-Show "5 gegen Jauch" nach überstandener Corona-Infektion sein Comeback.

TV-Urgestein Günther Jauch (64) ist wieder da! Nach seiner unfreiwilligen, mehrere Wochen andauernden TV-Pause aufgrund seiner Corona-Infektion hat sich der Moderator in seiner RTL-Sendung "5 gegen Jauch" an der Seite von Oliver Pocher (43) gut gelaunt und in bester Verfassung zurück im Studio präsentiert. Auf die einleitende Pocher-Frage, wie es ihm denn gehe, sagte Jauch: "Alles wunderbar. Ich habe keine Einschränkungen mehr und wahrscheinlich Glück gehabt." Dennoch habe er die Krankheit unterschätzt.

Auch im Verlauf der Sendung, in der er sich ein Wissensduell mit dem prominenten Rateteam bestehend aus Mickie Krause (50), Ilka Bessin (49), Wigald Boning (54), Christina Luft (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (29), lieferte, zeigte sich Jauch geistig in absoluter Bestform. Und auch seine Fitness scheint nicht gelitten zu haben. So sprang Jauch bei der Demonstration von Kangoo Jump Boots quietschfidel mit. Außerdem ging er zur Demonstration kurzerhand in den Unterarmstütz und turnte wenig später mit dem 81-jährigen TikTok-Phänomen Erika Rischko auf Faszienrollen mit.