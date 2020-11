Günther Jauch und Co. Alle wichtigen TV-Rückblicke in der Übersicht

Von den US-Wahlen bishin zur Corona-Pandemie - 2020 hat kaum etwas ausgelassen. Die wichtigsten Ereignisse sehen Sie in den TV-Rückblicken.

2020 - ein Jahr, das uns allen für immer im Gedächtnis bleiben wird. Doch neben der Corona-Pandemie und den US-Wahlen gab es im laufenden Kalenderjahr noch viele weitere Momente zum Staunen, Weinen und Freuen. Auf welche Jahresrückblicke Sie in diesem Jahr hinfiebern können, erfahren Sie hier.

"Menschen, Bilder, Emotionen" (RTL)

Am 6. Dezember (20.15 Uhr) reflektiert Moderator Günther Jauch (64) in "Menschen, Bilder, Emotionen" das Jahr 2020 auf RTL. Gäste der Sendung werden unter anderem sein: Virologe Prof. Hendrik Streeck (43) von der Universität Bonn, Gesundheitsminister Jens Spahn (40), Ärztin Carola Holzer, Rennfahrer-Spross Mick Schumacher (21), Sänger Howard Carpendale (74) und Jungschauspielerin Helena Zengel (12) sein.

"Markus Lanz - Das Jahr 2020" (ZDF)

Im ZDF gibt es am 25. November (20.15 Uhr) den Jahresrückblick mit Talkmaster Markus Lanz (51) zu sehen. Auch hier wird das Thema Corona natürlich nicht zu kurz kommen. Seine Gäste werden daher sein: Epidemiologe Karl Lauterbach (57), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (53), TV-Koch und Unternehmer Tim Mälzer (49), Musiker Johannes Oerding (38). Außerdem wird Said Hashemi in der Sendung zusehen sein. Sie ist Angehörige eines Opfers des Attentats in Hanau.

"Nuhr 2020 - Der Jahresrückblick" (ARD)

Kabarettist Dieter Nuhr (60) führt am 17. Dezember (22.50 Uhr) in der ARD durch den Abend. Mit einem Lächeln auf den Lippen und Augenzwinkern wird Nuhr nicht auf die Pandemie eingehen, sondern auch auf seine Auswüchse. Stichwort: Verschwörungstheorien. Aber auch Trump und der deutsche Fußball sollen ihr Fett wegbekommen. Mit den Worten der ARD: "So kriegt das Jahr am Ende, was es verdient: Es wird ausgelacht!"

"heute-show - Der Jahresrückblick" (ZDF)

Oliver Welke (54) ledert am 18. Dezember um 22.45 Uhr im ZDF noch einmal ordentlich über die Ereignisse in 2020 ab. Hier werden die üblichen Satiriker in gewohnt satirischer und humorvoller Art die wichtigsten Ereignisse noch einmal zusammen fassen.

"2020 - Das Quiz" (ARD)

Hier wird geraten und gegrübelt: Den Rückblick am 30. Dezember (20.15) in der ARD präsentiert Frank Plasberg (63) bereits zum 13. Mal. Plasberg spricht über die großen Momenten und Kuriositäten, die die Deutschen bewegten. Die diesjährigen Gäste in der Quiz-Sendung: Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers und Ralf Schmitz.